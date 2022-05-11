Samandağ Belediyesi'ne Türsab'dan Ziyaret - Son Dakika

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, ilçeyi turizm şehri yapmak için çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) heyeti, Samandağ Belediyesi Kadın Girişmci Kooperatifi ve Samanda Belediyesi İpek Evi'ni ziyaret etti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkan Yardımcısı Ali Bilir, Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, Gastronomi Turizm İhtisas Başkanı Ömer Kartın, Hatay Bölgesel Temsil Kurulu Başkanı Mehmet Ali Aycıl ve acenta temsilcileri, TÜRSAB Gastronomi Turizm İhtisas Başkanlığı'nın Agro Tarım Projesi için yapılan görüşmeler kapsamında Samandağ Belediyesi Kadın Girişimci Kooperatifi ve Samandağ Belediyesi İpek Evi'ni ziyaret etti.

"BU ZİYARETİN İLÇE TURİZMİMİZE KATKI SAĞLAYACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz yaptığı açıklamada, düzenlenen ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, şöyle dedi:

"Ülkemizin eşsiz gastronomi değerlerini markalaştırmak ve seyahat acentalarına yeni fırsatlar sunmak üzere kurulan TÜRSAB Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanlığı, bir süredir üzerinde çalıştığı Agro Tarım projesiyle ilk adımı zengin mutfak kültürüyle tanınan ilimizde attı. Bu kapsamda, TÜRSAB Başkan Yardımcısı Ali Bilir, Yönetim Kurulu Üyesi Tolga Gencer, Gastronomi Turizmi İhtisas Başkanı Ömer Kartın ve 12 acenta temsilcisini ilçemizde misafir ettik.

Samandağ Kadın Kooperatifimizi ve Samandağ Belediyesi İpek Evi'ni de ziyaret eden heyete, atölye çalışmalarımız hakkında bilgiler verip, ziyaret sırasında kendilerine yöresel yemeklerimizden ikram ederek ilçemizin eşsiz lezzetlerini tanıttık. Bu ziyaretin ilçe turizmimize katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum, kendilerine nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum."