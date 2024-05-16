Samandağ'da coşkulu gençlik yürüyüşü - Son Dakika
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Samandağ'da coşkulu gençlik yürüyüşü

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen 'Gençlik Yürüyüşü' büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Yürüyüş, Cumhuriyet Alanı'ndan başlayarak Nazım Hikmet Ran Caddesi boyunca devam etti ve Cumhuriyet Alanı'nda sona erdi. Türk bayrağının taşınması ve vatandaşların destekleriyle etkinlik renkli görüntülere sahne oldu.

16.05.2024 10:46
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Samandağ'da coşkulu gençlik yürüyüşü

HATAY - Hatay'ın Samandağ ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi.

Samandağ ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde 'Gençlik Yürüyüşü' düzenlendi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş, Cumhuriyet Alanı'ndan başlayarak Nazım Hikmet Ran Caddesi boyunca devam etti ve Cumhuriyet Alanı'nda sona erdi. Etkinlik sırasında, metrelerce uzunluktaki Türk bayrağının taşınması büyük alkış alırken, evlerinin balkonlarından bayrak sallayan vatandaşlar da korteje destek verdi.

Samandağ\'da coşkulu gençlik yürüyüşü
Kaynak: İHA

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