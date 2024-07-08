Hatay'ın Samandağ ilçesinde zabıta ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde tespit edilen son kullanma tarihi geçmiş ürünler imha edildi.
Samandağ Belediyesi zabıta ekipleri, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde yaptığı denetimlerde marketlerde son kullanma tarihi geçtiği halde satışa sunulan ürünler olduğu tespit edildi. Zabıta ekipleri söz konusu iş yerleri hakkında yasal işlem başlatırken, son kullanma tarihi geçmiş 960 ürün toplanarak imha edildi. - HATAY
Son Dakika › Yerel › Samandağ'da Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünler İmha Edildi - Son Dakika
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