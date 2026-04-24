Şampiyon dev adamlar öğrencilerle bir araya geldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.04.2026 14:42  Güncelleme: 14:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı'nın yıldız basketbolcuları Hakan Yapar ve Nysier Brooks, sosyal medya üzerinden gelen davetin ardından ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Çayırıova'nın şampiyon basketbolcuları, Fuat Sezgin İlkokulu'ndaki öğrencileri ziyaret etti. 3-A sınıfı öğrencilerinin kendilerine sosyal medya üzerinden yaptığı çağrıya kayıtsız kalmayan Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı oyuncularından Hakan Yapar ve Nysier Brooks, öğrencilerle buluştu. İlk olarak sınıfı ziyaret eden şampiyon basketbolcular, burada öğrencilerle uzun uzun sohbet etti. Basketbol sevdalısı miniklerin sorularını da yanıtsız bırakmayan Yapar ve Brooks, öğrencilere geleceğe yönelik tavsiyelerde de bulundu.

Öğrencilerle basketbol oynadılar

Öğrencilere imza veren Hakan Yapar ve Nysier Brooks, okulun bahçesinde de minik öğrencilerle basketbol oynamayı da ihmal etmedi. Kendilerini heyecanla bekleyen çocuklarla fotoğraf çekilen sporcular, öğrencilere takımın imzalı formasını hediye etti. Fuat Sezgin İlkokulu öğrencileri de günün anısına Yapar ve Brooks'a çiçek takdim etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2026 14:44:55. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.