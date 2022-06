"Samsak Döveci" şarkısını bu kez çocuklar seslendirdi

Konserde sahneye çıkan down sendromlu Çiğdem, izleyenleri duygulandırdı

ERZİNCAN - Erzincan'da sahne alan Elif Buse Doğan vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran 'Samsak Döveci' şarkısını minik çocuklarla birlikte seslendiren sanatçı izleyenlerin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

ErzinCANFest 2022 etkinlikleri çerçevesinde konser veren ünlü sanatçı Elif Buse Doğan Erzincanlılara müzik ziyafeti yaşattı.

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen konsere, Vali Mehmet Makas ve eşi Elif Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun ve eşi, kent protokolü, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve binlerce vatandaş katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği konserde ünlü sanatçı Elif Buse Doğan, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılar ve türkülerle keyifle dinleyen vatandaşlara güzel bir akşam yaşattı. Vatandaşlar ise şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederken, konserin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiler. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran 'Samsak Döveci' şarkısını defalarca seslendiren sanatçı, minik çocuklarla birlikte de sahnede söyledi. Çocuklarla birlikte şarkı söylemek için sahneye çıkan down sendromlu Çiğdem İncegöl ise söylediği şarkılarla katılımcılardan alkış topladı. Sanatçı Elif Buse Doğan ile birlikte düet yapan down sendromlu çocuk Müslüm Gürses'in "Hangimiz Sevmedik" isimli şarkısını ve Kibariye'nin "Annem" isimli şarkısını seslendirirken annesi ve vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

Konser, Erzincan yöresine ait halaylar ile son buldu.