Samsat ÇPAL öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi - Son Dakika
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Samsat ÇPAL öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi

23.02.2022 17:35
Samsat ÇPAL öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi

Adıyaman Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) öğrencileri ve okul öğretmenleri tarafından Adıyaman Üniversitesine gezi düzenlendi.

Adıyaman Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi (ÇPAL) öğrencileri ve okul öğretmenleri tarafından Adıyaman Üniversitesine gezi düzenlendi.

Gezi programında Samsat ÇPAL'de eğitim gören 68 öğrenci, Okul Müdürü Mehmet Tepe, Beden Eğitimi Öğretmeni Ferdi Kaya ve Din Kültürü Öğretmeni Nagihan Günaydın yer aldı.

Öğrencilere gezi öncesi üniversite idari çalışanları tarafından sosyal, sportif, kültürel, eğitim-öğretim, yurt ve yemekhane ile ilgili bilgiler verildi.

Minyaman Çarşısı, Adıyaman Evi, Nemrut Dağı Tümülüsü ve Perre Antik Kenti görsellerinin de içerisinde bulunduğu kampüs alanını gezen öğrenciler, Adıyaman Üniversitesini çok beğendiklerini söyledi.

Geziden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Samsat ÇPAL Müdürü Tepe, "Oldukça verimli bir gezi organizasyonu oldu. Üniversitemiz her anlamda çok donanımlı. Hem üniversitemizle ilgili bilgiler edindik hem de öğrencilerimizin ufukları açıldı. Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut hocamız başta olmak üzere Üniversitemizde bizlerle yakından ilgilenen arkadaşlarımıza okulumuz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu. - ADIYAMAN

Samsat ÇPAL öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi
Samsat ÇPAL öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi
Samsat ÇPAL öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi

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Anadolu Lisesi, Üniversite, Adıyaman, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsat ÇPAL öğrencileri Adıyaman Üniversitesini gezdi - Son Dakika


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