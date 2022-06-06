Samsat'ın 2 köyünde muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika
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Samsat'ın 2 köyünde muhtarlık seçimi yapıldı

06.06.2022 11:29
Samsat'ın 2 köyünde muhtarlık seçimi yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı 2 köyde hafta sonu muhtarlık seçimi yapıldı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesine bağlı 2 köyde hafta sonu muhtarlık seçimi yapıldı.

Samsat ilçesi Doğanca köyü Muhtarı Hasan Sönmez'in vefat etmesi ve Ovacık Köyü Muhtarı Abdulmecit Ertan'ın istifa etmesi nedeniyle muhtarlık için ara seçim yapıldı.

Her iki köyde de tek aday olarak seçime gidildi. 230 seçmenin bulunduğu Doğanca köyünde sadece 8 oy kullanıldı. 86 seçmenin bulunduğu Ovacık köyünde ise 22 oy kullanıldı. Böylece Doğanca köyü muhtarlığına Abdullah Sönmez, Ovacık köyü muhtarlığına ise Ferdi Ertan seçildi.

Seçim noktalarını ziyaret eden Samsat Belediye Başkanı Halil Fırat, her iki muhtara seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulundu. - ADIYAMAN

Samsat'ın 2 köyünde muhtarlık seçimi yapıldı
Samsat'ın 2 köyünde muhtarlık seçimi yapıldı

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Kaynak: İHA

Hacı Hasan Sönmez, Adıyaman, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsat'ın 2 köyünde muhtarlık seçimi yapıldı - Son Dakika

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