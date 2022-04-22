Samsat'ta ortaokullar arası futbol turnuvası yapıldı - Son Dakika
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Samsat'ta ortaokullar arası futbol turnuvası yapıldı

22.04.2022 17:59
Samsat'ta ortaokullar arası futbol turnuvası yapıldı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde düzenlenen ortaokullar arası futbol turnuvası final maçı ile sona erdi.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde düzenlenen ortaokullar arası futbol turnuvası final maçı ile sona erdi.

Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi halı sahasında, Merkez Ortaokulu ile Yarımbağ Ortaokulu takımları arasında oynanan final maçı Merkez Ortaokulunun 6-3 lük üstünlüğü ile tamamlandı.

Turnuva şampiyonu Merkez Ortaokulu ve ikinci olan Yarımbağ Ortaokulu takım oyuncularına madalyaları Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın ile maçı izleyen diğer kurum amirleri tarafından verildi. Takımlara kupaları ise 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde verilecek.

Madalya töreninde bir açıklama yapan Samsat ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, centilmence ve coşku ile bir turnuvanın tamamlanmış olmasından dolayı katılım sağlayan bütün okullara teşekkür etti.

Müdür Akın, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile birçok yarışma, turnuva ve etkinlik gerçekleştirdik. Bunlardan bir tanesi de minyatür sahada futbol turnuvası idi. Maçlarımızın hepsi coşkulu, heyecanlı ve centilmence geçti. Katılan bütün takımları ve emeği geçenleri kutluyorum. Şampiyon olan Merkez Ortaokulu ve ikincilik elde eden Yarımbağ Ortaokulunu ise ayrıca tebrik ediyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Samsat'ta ortaokullar arası futbol turnuvası yapıldı
Samsat'ta ortaokullar arası futbol turnuvası yapıldı
Samsat'ta ortaokullar arası futbol turnuvası yapıldı

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Keşan'da 100. Yıl Futbol Turnuvası şampiyonları kupalarını aldı Keşan'da 100. Yıl Futbol Turnuvası şampiyonları kupalarını aldı Fen Lisesi öğrencilerinden örnek davranış- Fen Lisesi öğrencilerinden örnek davranış-

milli eğitim bakanlığı, Abdullah Akın, Adıyaman, Futbol, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsat'ta ortaokullar arası futbol turnuvası yapıldı - Son Dakika


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