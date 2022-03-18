Samsat'ta Şehitler Günü kutlandı - Son Dakika
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Samsat'ta Şehitler Günü kutlandı

18.03.2022 13:41
Samsat'ta Şehitler Günü kutlandı

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü Programı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Adıyaman'ın Samsat ilçesinde 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitler Günü Programı çeşitli etkinlikler ile kutlandı.

Samsat Hükumet Konağı bahçesinde bulunan Atatürk anıtına Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu ve Belediye Başkanı Halil Fırat'ın çelenk koyması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Daha sonra Mardin'in Derik ilçesinde teröristlerin askeri aracın geçişi sırasında tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Atal mezarı başında anılarak dua edildi. Samsat Çok Programlı Anadolu Lisesi Konferans Salonunda devam edilen programda, resim sergisi, Kuranı Kerim tilaveti, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı ilçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın yaptı. Öğrencilerin şiirler okumasının ardından sinevizyon, tiyatro ve oratoryo gösterileri sunuldu.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerin verilmesi ile program sona erdi. - ADIYAMAN

Samsat'ta Şehitler Günü kutlandı
Samsat'ta Şehitler Günü kutlandı

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Halil Fırat, Çanakkale, Adıyaman, Mardin, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Samsat'ta Şehitler Günü kutlandı - Son Dakika


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