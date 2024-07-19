Samsun 2023 Yılında Göç Veren ve Alan Şehirler Arasında - Son Dakika
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Samsun 2023 Yılında Göç Veren ve Alan Şehirler Arasında

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Samsun 2023 yılında yurt dışından 3 bin 610 kişi göç alırken, 13 bin 398 kişi ise yurt dışına göç verdi. Samsun'un net göç durumu eksi 9 bin 788 olarak kaydedildi.

19.07.2024 12:50
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Samsun 2023 yılında yurt dışından bin 857'si yabancı uyruklu 3 bin 610 göç aldı, 9 bin 885'i yabancı uyruklu toplam 13 bin 398 kişi göç verdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 uluslararası göç istatistiklerini açıkladı. Buna göre yurt dışından Türkiye'ye 316 bin 456 kişi göç etti, Türkiye'den yurt dışına 714 bin 579 kişi göç etti.

Samsun net göç durumu eksi 9 bin 788

TÜİK verilerine göre 31 Aralık 2023 itibarıyla Samsun'un toplam nüfusu 1 milyon 377 bin 546. Türk vatandaşları 1 milyon 356 bin 947, yabancı uyruklular 20 bin 599.

Yurt dışından Samsun'a gelen göç 3 bin 610 kişi. Türk vatandaşları bin 753, yabancı uyruklular bin 857 kişi. Samsun'a göç edenlerin bin 941'i erkek, bin 669'u kadın.

Samsun'dan yurt dışına giden göç 13 bin 398 kişi. Türk vatandaşları 3 bin 513, yabancı uyruklular 9 bin 885 kişi. Yurt dışına gidenlerin 7 bin 322'si erkek, 6 bin 76'sı kadın.

Samsun'u net göç durumu ise eksi 9 bin 788 kişi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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