Samsun Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Turizm Programı ile Özel Gereksinimli Bireyleri Destekliyor

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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından, özel gereksinimli bireylerin Samsun'un doğal, tarihi ve turistik güzelliklerini keşfetmelerini sağlamak ve toplumsal yaşamla bağlarını güçlendirmek amacıyla "Engelsiz Turizm Programı" hayata geçirildi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Biz gönle dokunmayı, insanımızın hayatını kolaylaştırmayı gaye edinmiş bir yaklaşımla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Özel gereksinimli bireylerimizin ve tüm hemşehrilerimizin her zaman yanlarındayız" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi özel gereksinimli bireylerin yaşamın kolaylaştırmak, sosyal hayata katılımlarını artırmak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi tarafından "Engelsiz Turizm Programı" hayata geçirildi. Düzenlenen program, "Samsun'u Keşfet" mottosu ile belirlenen "Rota Samsun" güzergahları içerisinde özel gereksinimli bireylerin erişilebilirlik durumlarına göre özel olarak planlanmış gezi rotaları sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi, program kapsamında Samsun'un farklı bölgelerindeki doğal, tarihi ve turistik yerlerin ziyaret edilmesini içeren çeşitli geziler ve sosyal organizasyonlar düzenlenmeyi sürdürüyor. Yaklaşık 2 bin özel gereksinimli birey ve ailesinin ağırlanmasının hedeflendiği, yaz sezonu boyunca devam edecek olan program ile özel gereksinimli bireylerin Samsun'un güzelliklerini keşfetmeleri, topluma entegre olmaları ve sosyal hayata aktif bir şekilde katılmaları destekleniyor.

"Hemşehrilerimize güzel anılar bırakıyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışmalarına devam eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Özel gereksinimli bireylerimizin yanında olan bir yaklaşımla her zaman hareket ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışını benimseyerek destek ve hizmetlerimizi sürekli olarak artırıyoruz. Biz, toplumuzun gerçek gücünün insanların yaşamaktan mutlu olduğu bir şehirden geçtiğinin farkındayız. Bunun için de Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşen tüm sorumlulukla hareket ediyoruz. 'Engelsiz Turizm' projesini de bu kapsamda çok değerli buluyorum. İnşallah programımız yaz boyu devam edecek. Binlerce hemşehrimize, özel gereksinimli bireylerimize güzel anılar bırakmayı umut ediyoruz" diye konuştu.

İlk program gerçekleşti

Programın ilk etkinliği 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremin ardından psikolojik destek ihtiyacı duyan özel bireyler ve aileleri için düzenlendi. Samsun Engelliler Federasyonu iş birliğiyle 9-15 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşen etkinlikte, Mavi Işıklar Engelliler Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Kampı'nda bilgilendirme seminerleri, psikososyal destek, fizyoterapi danışmanlığı, havuz hizmetleri ve çocuk etkinlikleri gibi hizmetler sunuluyor. Düzenlenen moral ve motivasyon programında ayrıca "Engelsiz Turizm Programı" çerçevesinde Samsun'un tarihi ve turistik alanlarına düzenlenen gezilerle katılımcıların morallerinin yükseltilmesine olanak sağlanıyor. Bandırma Vapuru, Batı Park ve Amazon Köyü gibi önemli noktalara yapılan geziler ve tiyatro gösterisi ile katılımcılar unutulmaz bir deneyim yaşıyor.

İlk kez vapura bindiler

Engelsiz Turizm projesi kapsamında hiç vapura binmeyen, Samsun'da yaşayan özel eğitim ve rehabilitasyon öğrencileri ve öğretmenleri için vapur turu düzenlendi. 200 kişinin katıldığı vapur turunda renkli görüntüler yaşandı. Turda öğrenciler dans edip gönüllerince eğlendi. Gerçekleşen program ile çocuklar denizin ve vapurun tadını çıkarırken aynı zamanda sosyal hayata katılımları daha da arttırılmış oldu. Samsun Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Engelsiz Turizm projesi, özel gereksinimli bireylerin sosyal becerilerini geliştirmeye, Samsun'un güzelliklerini tanıtarak moral ve motivasyonlarını arttırmaya devam ediyor. - SAMSUN