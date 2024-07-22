Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi ve Kampı 4 Bin 500 Özel Bireyi Ağırladı

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SAMSUN (İHA) – Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi ve Kampı, 1,5 ayda 4 bin 500 özel bireyi ağırladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmiş Mavi Işıklar Eğitim Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi ve Kampı binlerce engelli bireyi ve ailesini ağırlamaya devam ediyor. Tesis, sezonun açıldığı 1 Haziran'dan bu yana 4 bin 500 kişiyi ağırladı.

2013 yılında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında OKA desteğiyle kurulan merkezin, engellilerin tek başlarına ya da aile yakınlarıyla birlikte kalabilecekleri, dinlenirken eğitim ve rehabilitasyon programları ile sosyal uyum becerilerini geliştirebilecekleri bir tesis olarak Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyor.

Denizin içinde inşa edilen ve 2 bin m2'si kapalı olmak üzere toplam 10 bin m2'lik bir alan üzerinde kurulu merkezde idari bina, restoran, kafeterya, eğitim verilen Engelsiz Çocuk Evi ile 34 kişinin konaklayabileceği 17 ahşap ev bulunuyor. Açık alanda ise engelliler için özel tasarlanan asansörlü havuz yer alıyor.

"Bu Kampta Hayat Var"

Mavi Işıklar Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezinde günü birlik havuz hizmeti ve çeşitli eğitimlerin yanı sıra Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından "Bu Kampta Hayat Var Projesi" kapsamında Samsun merkez ve ilçelerinde yaşayan engelli bireyler ve ailelerine 3 gece 4 gün konaklama hizmeti de sunuluyor. 4 günlük kamplara katılmak isteyen engelliler, özel donanımlı araçlarla evlerinden alınarak merkeze getiriliyor. Kampta eğlenceli zaman geçiren engellilere ayrıca şehrin tarihi ve turistik mekanları da gezdiriliyor. - SAMSUN