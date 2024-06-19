Samsun Canik Belediyesi Kurban Bayramı Bayramlaşma Programı

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Samsun'un Canik Belediyesi'nin ilçede geleneksel hale getirdiği kurban bayramı bayramlaşma programı, bu yıl da vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Vatandaşlarla bir araya gelerek onların bayramını tebrik eden Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Kurban bayramı, paylaşma ve yardımlaşmanın en güzel örneklerinin sergilendiği, birlik ve beraberlik duygularımızın güçlenmesine vesile olan özel günlerdendir" dedi.

Canik'te vatandaşların büyük bir ilgiyle katılım sağladığı programda bayram sevinci paylaşıldı. Canik Belediyesi'nde düzenlenen programda vatandaşlarla yakından ilgilenen Başkan İbrahim Sandıkçı, çocuklara bayram harçlığı verdi. Vatandaşların bayramını da kutlayan Başkan Sandıkçı, "Canik'imizde bir gelenek haline getirdiğimiz kurban bayramı bayramlaşma programında, hemşehrilerimizle birlikte bayramın sevincine ve mutluluğuna ortak olduk. Yüce Mevla, bayram sevincini ve coşkusunu huzurla yaşayabildiğimiz nice bayramlara ulaşmayı bizlere nasip eylesin. Kurban bayramının milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyor, gönül coğrafyamızda huzur ve barışa vesile olmasını temenni ediyorum, bayramımız mübarek olsun" diye konuştu.

Programa, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Bülent Üstündağ, AK Parti Canik İlçe Başkanı Mahmut Gencay, AK Parti Canik İlçe Kadın Kolları Başkanı Fatma Donbay, MHP Canik İlçe Başkan Vekili Serkan Öztürk, Canik Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Genç, Canik Belediye meclis üyeleri, protokol üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN