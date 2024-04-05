Samsun Canik Belediyesi Roman Vatandaşlara Destek Projeleri Uyguluyor

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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, uyguladıkları projeler ile Roman vatandaşların sosyal ve çalışma hayatına katılımlarını desteklediklerini belirterek, "Roman kardeşlerimize yönelik eğitim, sağlık ve mesleki istihdam başta olmak üzere, yeni proje çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz" dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Dünya Romanlar Günü dolayısıyla düzenlenen iftar programında ilçedeki Roman vatandaşlarla bir araya geldi. Sezai Karakoç Canik Kültür Merkezi'nde gerçekleşen programda Roman vatandaşlarla sohbet ederek onların talep ve önerilerini dinleyen Sandıkçı, Canik'te Roman vatandaşların mesleki istihdamlarına yönelik ve ev ekonomilerine katkı sunmak adına birçok projeyi hayata geçirdiklerini, ilçedeki Roman vatandaşlara yönelik çalışmaların hassasiyetle sürdüğünü ifade etti.

"Birlik ve beraberlikle yola devam ediyoruz"

Roman vatandaşların Dünya Romanlar Günü'nü ve Ramazan ayını tebrik eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "İlçemizdeki Roman kardeşlerimizin ev ekonomilerine katkı sunmalarına ve meslek sahibi olmalarına imkan tanıyan birçok projeyi ilçemizde hayata geçirdik. Canik'te her bir hemşerimizin gönlüne dokunuyor, birlik ve beraberlikle yola devam ediyoruz. Projelerimizle Roman kardeşlerimizin sosyal hayata ve çalışma hayatına katılımlarını destekliyoruz. Roman kardeşlerimize yönelik eğitim, sağlık ve mesleki istihdam başta olmak üzere, yeni proje çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

Programa, Canik Kaymakamı Vehbi Bakır, Canik İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gül, Canik İlçe Müftüsü Bayram Karar, Canik Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Yusuf Celil Caner, Canik İlçe Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Ömer Şenocak, Roman dernekleri temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN