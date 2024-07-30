Samsun Canik Belediyesi Yol Çalışmalarına Devam Ediyor

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Samsun'un Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, konforlu ve güvenli yolları vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçede yol çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini kaydetti. Canik'in ulaşım ağını daha da güçlendirmek için yol açma çalışmalarına hummalı bir şekilde devam ettiklerini belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Yol medeniyettir şiarıyla gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla, ilçemizin ulaşım ağını güçlendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Hummalı çalışma

Yeni, konforlu ve güvenli yolları vatandaşların hizmetine sunmaya devam edeceklerini ifade eden Sandıkçı, "İlçemizde başlattığımız yol atağını hız kesmeden sürdürüyoruz. Yorulmak bilmeden çalışıyor, projelerimizi Canik'e değer katmak için üretiyoruz. Yol çalışmalarımızı hummalı bir şekilde sürdürüyoruz. İlçemize kazandıracağımız yeni yollarla, Canik'imizin ulaşım ağını güçlendirmeye devam edeceğiz. Çalışmalarımızı sahada takip ediyor, ekiplerimizle birlikte mesai kavramı gözetmeden çalışıyoruz. Konforlu ve güvenli yolları hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN