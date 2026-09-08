Samsun Canik\'te 4 mahallede doğal gaz hane bağlantıları kış öncesi tamamlanıyor

Samsun'un Canik ilçesinde 4 mahallede doğal gaz altyapı çalışmalarının tamamlandığı, hane bağlantılarının ise kısa süre içerisinde bitirilerek doğal gazın kış ayları öncesinde kullanıma sunulacağı bildirildi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, ilçedeki altyapı yatırımlarını sürdürdüklerini belirterek doğal gaz çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. İlçe sakinlerinin taleplerini karşılayan ve yaşamı kolaylaştıran çalışmalara devam ettiklerini ifade eden Sandıkçı, Kozlu, Dereler, Düvecik ve Devgeriş mahallelerindeki doğal gaz ana hat bağlantı çalışmalarının tamamlandığını söyledi. Doğal gaz dağıtım firmasıyla koordineli şekilde saha çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Sandıkçı, söz konusu mahallelerde hane bağlantı işlemlerinin tamamlanma aşamasına geldiğini belirtti. Çalışmaların kısa süre içerisinde tamamlanacağını ifade eden Sandıkçı, doğal gazın kış ayları öncesinde hanelerin kullanımına sunulacağını bildirdi.

Kış öncesi doğal gaz kullanılacak

Canik'te vatandaşların doğal gaz taleplerini çözüme kavuşturmaya devam ettiklerini belirten Sandıkçı, "Canik'imizde hanelerimizi doğal gazla buluşturmaya devam ediyoruz. Hemşehrilerimizle gerçekleştirdiğimiz istişareler ve planlı saha çalışmalarımızla doğal gaz altyapı çalışmalarımızı tamamlıyoruz. Doğal gaz ana hat bağlantı çalışmalarını tamamladığımız Kozlu, Dereler, Düvecik ve Devgeriş mahallelerimizde hane bağlantı çalışmalarımızı da kısa süre içerisinde tamamlayacağız. Kış ayları öncesinde hane bağlantı işlemlerini nihayete erdirerek doğal gazı hemşehrilerimizin kullanımına sunacağız. Çözüm belediyeciliği anlayışıyla hareket etmeye, hemşehrilerimizin taleplerini karşılayan ve yaşamı kolaylaştıran çalışmaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.