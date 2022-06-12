Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu - Son Dakika
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Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu

12.06.2022 16:56
Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu

Çarşamba Havalimanı'nı doldurdu.

Çarşamba Havalimanı'nı doldurdu.

Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde iki yıldır yapılamayan hac ziyaretleri yeniden başladı. Suudi Arabistan'a gidecek hac kafileleri sabah saatlerinde itibaren Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na geldi. Uzun yıllardır hac görevini gerçekleştirebilmek için sıra bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

Yakınlarıyla birlikte uçuş saatini bekleyen hacı adayları gün içinde Suudi Arabistan'a gidecek. - SAMSUN

Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu
Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu
Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu
Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Çarşamba Havalimanı, Suudi Arabistan, Koronavirüs, Çarşamba, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu - Son Dakika

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