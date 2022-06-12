Korona virüsü tedbirleri çerçevesinde iki yıldır yapılamayan hac ziyaretleri yeniden başladı. Suudi Arabistan 'a gidecek hac kafileleri sabah saatlerinde itibaren Samsun-Çarşamba Uluslararası Havalimanı'na geldi. Uzun yıllardır hac görevini gerçekleştirebilmek için sıra bekleyen hacı adayları duygu dolu anlar yaşadı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Samsun-Çarşamba Havalimanı'nda hac kafileleri yoğunluğu - Son Dakika

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