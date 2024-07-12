Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı - Son Dakika
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Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Samsun\'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı

Samsun'da Büyük Cami'de düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası yapıldı. Program sonrası İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, vatandaşlara lokma ikramında bulundu ve etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

12.07.2024 16:43  Güncelleme: 16:44
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Samsun'da, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı kapsamında Büyük Cami'de Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası yapıldı.

Büyük Cami'de cuma namazı öncesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma etkinlikleri çerçevesinde Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası programı icra edildi. Düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu. Cemaatin de yoğun ilgi gösterdiği mevlit programında eller semaya şehitler için kalktı.

Program sonrası İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programında vatandaşlara lokma ikramında bulundu. Başkan Kurnaz, "Milli birlik ve beraberliğimizin en önemli simgelerinden olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Samsun Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizce etkinlikler düzenleniyor. İlkadım Belediyesi olarak bizler de etkinliklerde yer alıyoruz. Cuma namazı öncesinde okunan Mevlid-i Şerif ve Hatim Duası sonrasında biz de lokma dağıtımı gerçekleştirdik. Bunun yanı sıra, 15 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliklerinde ise öğlen namazı sonrası Büyük Cami'de okunacak Mevlid-i Şerif'in ardından yine lokma dağıtımı ve etkinlik akşamında ise çay ve su ikramı gerçekleştireceğiz. Düzenlenecek etkinliklerde vatandaşlarımızla bir araya gelerek, 15 Temmuz ruhunu yeniden hissedeceğiz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Programı - Son Dakika
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