Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

Samsun\'da 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı

Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kutlamalar, çelenk sunumu, bayrak çıkarma töreni, spor gösterileri ve halk oyunları gösterileriyle renklendi.

19.05.2024 12:45  Güncelleme: 12:51
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Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 105. yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Samsun'da kutlamalar sabah saatlerinde Onur Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Akabinde Atatürk'ün Kurtuluş Mücadelesi'ni başlatmak üzere Samsun'a ilk adımını attığı yer olan Tütün İskelesi'nde Atatürk'ün karaya çıkışını temsil eden Türk bayrağı, askerler tarafından karaya çıkarıldı. Burada yapılan töreninin ardından İlkadım Atletizm Sahası'na geçildi. Sporcular tarafından yapılan çeşitli gösteriler beğeniyle izlendi. Öğrenciler etkinlikte şiirler okudu. Halk oyunları gösterileri ise etkinliğe renk kattı.

Törende konuşan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Tüm yokluk ve imkansızlıklara rağmen umutsuzluğa kapılmadan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü mücadeleyle adeta küllerinden doğan ve Kurtuluş Savaşı'ndan zaferle çıkan Aziz Türk Milleti, nihayetinde, Samsun'dan başlayan Milli Mücadele'mizin bize bıraktığı en önemli miraslardan birisi olan Cumhuriyet'imizin ilanıyla tarih sahnesindeki yerini ve iradesini daha da kuvvetlendirmiştir. Aziz Türk Milletini ortak bir gaye etrafında birleştirerek Çanakkale'de ve Kurtuluş Savaşı'nda destan yazdıran, bir asrı geride bırakan Cumhuriyet'imize hayat veren çelikten ruh, milli iradeyi her türlü gücün üstünde tutan Aziz Türk Milleti için bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da rehber olmaya devam etmektedir. O dönemde Aziz Türk Milletine birlik ve beraberlik içerisinde işgalci devletlere karşı mücadele azim ve iradesi veren Çanakkale ve Kuva-yı Milliye ruhu son olarak 15 Temmuz 2016 gecesi bir kez daha kendisini göstermiş, FETÖ/PDY Terör Örgütü tarafından düzenlenen hain darbe teşebbüsü kahraman Türk Milletinin kararlı duruşu ve demokrasiye sahip çıkma iradesi sayesinde bertaraf edilmiştir" dedi.

Programa ayrıca Samsun İl Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, Samsun İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bakçepınar, Samsun Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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