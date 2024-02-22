Samsun\'da 2023 Yılında Evlenenlerin Sayısı Azaldı

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SAMSUN (İHA) – Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da 2023 yılında 9 bin 58 kişi evlenirken, 2 bin 718 kişi ise boşandı.

2023 yılında Türkiye genelinde evlenen çiftlerin sayısı 565 bin 435 oldu. Samsun' da evlenen çiftlerin sayısı 9 bin 58, Amasya' da 2 bin 96, Ordu'da 4 bin 895 ve Sinop'ta ise bin 256 oldu.

Boşanmalarda ise Samsun'da 2023'te 2 bin 719 çift boşanırken, Amasya'da 634, Ordu'da bin 458 ve Sinop'ta ise 462 çift boşandı.

Samsun'da 2023 yılında evlenenlerin sayısı 2022 yılına göre 95 çift azalarak 9 bin 58 oldu. Ayrıca boşanan çiftlerin sayısı da geçen yıla göre 57 azalarak 2 bin 718 oldu. Samsun'da geçen yıl gerçekleşen 9 bin 58 evliliğin yüzde 1,6'sı (146) akraba evliliği olarak kayıtlara geçti. Samsun'da kaba evlenme hızı binde 6,60 olurken ortalama ilk evlilik yaşı da 25,7 olarak dikkat çekti. - SAMSUN