Samsun\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı Şehitlik Ziyareti

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Samsun'da protokol tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 102. yıldönümü dolayısıyla şehitlikler ziyaret edildi, şehitlerin kabirlerine çiçek bırakıldı ve ruhları için dua edildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala ve protokol üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı programı çerçevesinde Kıranköy ve Asri Mezarlıklarındaki şehitlikleri ziyaret etti. Ziyarette Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi. Protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine çiçek bıraktı, şehit yakınları ile yakından ilgilendi. Şehit yakınlarına baş sağlığı ve sabır dileyen protokol üyeleri, her zaman yanlarında olduklarını tekrar hatırlattı.

Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Bugün, ilk adımı 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Samsun'umuzda atılan Milli Mücadele'nin kesin ve tartışmasız bir zaferle taçlandırılmasının 102. yıl dönümünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'mızı kutlamanın onur ve gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Başkomutanlığında 26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz, 30 Ağustos'ta destansı bir mücadelenin verildiği Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zaferle sonuçlanmış, dünya savaş tarihine geçen bu şanlı zaferle aziz Türk milleti, şehit kanlarıyla sulanan ve 1071'de Malazgirt'te bize yurt kılınan bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğunu bir kez daha tescil etmiştir. ya istiklal, ya izmihlal tercihiyle baş başa bırakılan aziz milletimizin bağımsızlık ve onuru için neleri göze alabileceğinin ve neleri başarabileceğinin en açık ispatı olan 30 Ağustos Zaferi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifadesiyle; 'Türk Ordusu'nun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek güç ve kahramanlığını tarihte bir daha belirleyen çok büyük bir eserdir'. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun da müjdesi olan Büyük Zafer'e giden süreçteki ruh, inanç ve irade 102 yıl önce olduğu gibi bugün de aziz milletimize ilham vermekte, milletimiz istiklali, istikbali ve canından aziz bildiği vatanı uğruna aynı fedakarlık ve cesareti göstermeye devam etmekte, mazisinden aldığı güçle aydınlık ve müreffeh geleceğini, Türkiye Yüzyılı'nı inşa etme yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Bu vesileyle; Kurtuluş Savaşı'mızın Başkomutanı, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisimizin kıymetli mensuplarını ve ordumuzun kahraman askerlerini rahmetle yad ediyorum. Vatanımız, ezanımız, bayrağımız ve bağımsızlığımız uğruna can veren aziz şehitlerimize ve ebediyete irtihal etmiş kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Hayatta olan kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyor, sağlık, afiyet ve huzur dolu uzun ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun" dedi. - SAMSUN