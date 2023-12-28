Samsun\'da 375 AFAD Gönüllüsü Belge Alacak

Samsun Valiliği tarafından başlatılan ve Türkiye'ye örnek olan 'destek AFAD gönüllüsü' projesinin devamında Samsun'da toplam 375 AFAD gönüllüsü belge alacak.

"Destek AFAD Gönüllüsü 301 Din Görevlisi ve 74 Sağlık Çalışanının Kimlik Kartı Teslim Töreni" 29 Aralık Cuma günü saat 14.30'da Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonunda gerçekleştirilecek. Törende destek AFAD gönüllüsü 301 din görevlisi ile 74 sağlık çalışanının kimlik kartları teslim edilecek.

Türkiye'ye örnek olan proje

Samsun Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Samsun Din Görevlileri ve Sağlık Çalışanları Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi'nin amacı; afet ve acil durumlarda yürütülecek faaliyetlerde, refleks ve inisiyatif gücüne sahip, müdahale hızı yüksek, AFAD ekipleri ile organize bir şekilde çalışabilecek gönüllülerin kazandırılması, sistem içerisinde tutulması ve teşvik edilmesine yönelik AFAD gönüllülük sistemini kurmak, AFAD gönüllülerinin yetkinliklerinin eğitimler, faaliyetler ve tatbikatlarla geliştirilmesini sağlamak, AFAD gönüllülerinin gücünü harekete geçirerek, afet ve acil durumların meydana getireceği maddi ve manevi zararı en aza indirmek ve toplumu afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirmek, afet ve acil durumlardan etkilenmiş topluluklara daha etkin bir hizmet sağlamak, toplumda gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmaktır. Bu amaçla; 2022 yılında Samsun Valiliğince başlatılıp, AFAD Başkanlığı tarafından ülke genelinde yaygınlaştırılan 'Muhtarlar Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projesi' başarıyla tamamlanmıştır. 2023 yılında Samsun Valiliğimizin himayelerinde ilimizde 'Din Görevlileri Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor ve OMÜ Sağlık Çalışanları Destek AFAD Gönüllüsü Oluyor Projeleri' başlatılmıştır. Proje kapsamında ilimiz 17 ilçesinde toplam 301 din görevlisi ve Ondokuz Mayıs Üniversitesinden toplam 74 sağlık çalışanı eğitimlerini tamamlayarak destek AFAD gönüllüsü olmuştur" denildi. - SAMSUN