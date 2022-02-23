Samsun'da 62 yıldır semercilik yapıyor - Son Dakika
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Samsun'da 62 yıldır semercilik yapıyor

23.02.2022 00:57
Samsun'da 62 yıldır semercilik yapıyor

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 62 yıllık semer ustası 82 yaşındaki Seyfettin Onaran bitme noktasına gelen semercilik mesleğinin en eski temsilcisi.Ata yadigarı mesleğine babasının yanında çırak olarak başlayan Onaran, 62 yıldır mesleğini sürdürüyor.

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 62 yıllık semer ustası 82 yaşındaki Seyfettin Onaran bitme noktasına gelen semercilik mesleğinin en eski temsilcisi.

Ata yadigarı mesleğine babasının yanında çırak olarak başlayan Onaran, 62 yıldır mesleğini sürdürüyor. Semercilik yaparak 3 çocuk büyüten emektar usta işine hala azimle devam ediyor. Neredeyse her gün dükkanını açıp işe koyulan Seyfettin Onaran, teknolojik gelişmelerle at, eşek ve katıra ilginin azaldığını, eskiden işlere yetişemezken şimdi işlerinin çok az olduğunu belirtti.

Seyfettin Onaran, "Bu benim baba sanatım. Babamdan öğrenerek başladım. O da bu dükkanda çok seneler çalıştı. 62 yıldır da ben devraldım. Şu anda semer alan pek kalmadı. Daha çok köylerden talep ediliyor. Zor bir meslek ve semer yapımının işçiliği çok. 2-3 günde bir semer ancak yapabiliyoruz. Eskiden işler tabi çoktu. Çevre köyler alıyordu ama şimdi hep araba aldı insanlar. İhtiyaç duymuyorlar. Samsun'da benden başka bu mesleği yapan da kalmadı. Eskiden 3 ustaydık bir tek ben kaldım. Çocuklarımda bu işi yapmak istemediler. Talep az oluyor ama semerlerin ufaklarını 300 TL, büyüklerini 500 TL'ye satıyorum. Artık para için değil zaten daha çok vakit geçirmek için dükkana geliyorum. Atlar, eşekler tekrar gelmeden devir değişmeden de bu meslek ayağa kalkmaz" dedi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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