Samsun Büyükşehir'den 8 Mart'a özel programlar

08.03.2026 15:55  Güncelleme: 15:59
Samsun Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliklerde Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarını andı ve günümüz kadınlarının toplumsal rolünü vurguladı. Etkinlikler arasında 'Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları Kostüm Performansı' ve 'Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları Sergisi' yer aldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerde, Milli Mücadele'nin kadın kahramanları anılırken, günümüz kadınlarının toplumsal hayattaki rolü de vurgulandı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında çeşitli programlar gerçekleştirdi. Günün anlam ve önemini yansıtan etkinliklerde kadınların emeği, başarısı ve topluma kattığı değer ön plana çıkarıldı. Büyükşehir Belediyesi ile Samsun Olgunlaşma Enstitüsü iş birliğinde düzenlenen 'Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları Kostüm Performansı' programı, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi. Anlatıcılığını Canan Demirci'nin üstlendiği programda Türk tarihine damga vuran kadın kahramanlardan Nene Hatun, Kılavuz Hatice'nin ve diğerlerinin hayat hikayeleri ve mücadeleleri izleyicilerle paylaşıldı. Kahraman Türk kadınlarının vatan sevgisi, cesareti ve fedakarlıkları anlatılırken salonda duygu dolu anlar yaşandı.

Programda geçmişin kahramanlarının yanı sıra günümüz kadınlarının toplumsal hayattaki başarılarına da dikkat çekildi. Eğitimden sanata, bilimden sosyal yaşama kadar birçok alanda önemli görevler üstlenen kadınların toplumun gelişimindeki rolüne vurgu yapılırken Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde vatman, gassal, itfaiye ve park-bahçeler gibi birimlerde görev yapan kadın çalışanlara da çiçek takdim edildi.

Öte yandan Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Milli Mücadelenin Kadın Kahramanları Sergisi' de açıldı. Yalı Sergi Salonu'nda ziyaretçilere kapılarını açan sergide, Milli Mücadele döneminde büyük fedakarlıklar gösteren kadın kahramanların kostümleri ile hayat hikayelerini anlatan metinler yer alıyor. 15 Mart'a kadar açık kalacak sergi, ziyaretçilere o dönemin atmosferini yakından hissetme imkanı sunuyor.

Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında ayrıca yalnızca kadınlardan oluşan Ankara Kadın Orkestrası da vatandaşlarla buluşturulacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde 8 Mart Pazar günü saat 19.30'da gerçekleştirilecek ve sadece kadınların katılımına açık olacak konserde ilahiler, ezgiler, şarkılar ve türküler seslendirilecek. - SAMSUN

