Samsun\'da Abano Hıdırellez etkinliği düzenlendi

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Çarşamba Gürcü Kültür Derneği tarafından Abano Hıdırellez etkinliği gerçekleştirildi.
Geleneksel Kestanepınar Mayıs 7 Abano Hıdırellez etkinliği, Kestanepınar Mahallesi Dereçat mevkisinde büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe, Gürcistan Trabzon Başkonsolosu Nikoloz İaşvili, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Salıpazarı Belediye Başkanı Refaettin Karaca, Batum Türk-Gürcü İşadamları Derneği Başkanı Ayhan Dikme, Samsun Artvinliler Dernek Başkanı Kazım Yılmaz, Samsun Gürcistan Dostluk Derneği Başkanı Osman Turhan ve çok sayıda kişi katıldı. Etkinlik, haşlanmış yumurta tokuşturma ve sohbet sonrası son buldu
Çarşamba Gürcü Kültür Derneği Başkanı Ömer Semiz, etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. - SAMSUN
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