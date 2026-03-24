Samsun\'da bağımlılıkla mücadele seferberliği

Samsun'da Valilik ve Büyükşehir Belediyesi destekleriyle Yeşilay öncülüğünde bağımlılıkla mücadele seferberliği başlatıldı. Bu kapsamda Yeşilay tarafından organize edilen projeyle ekipler, şehrin tüm dinamiklerine bağımlılıkla ilgili bilgilendirmede bulunacak.

Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlendi. İlgili tüm kamu kurumlarının temsilcilerinin hazır bulunduğu toplantıda ayrıca Yeşilay ile Samsun Valiliği arasında "Bağımlılığa Karşı Sahadayız" projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı. Protokole, Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş imza attı.

Bağımlılıkla mücadelede ilk adım Alaçam'dan atılacak

Valilik ve Büyükşehir Belediyesi himayesinde hazırlanan bağımlılıkla mücadele projesi kapsamında, toplum genelinde farkındalık oluşturmak amacıyla kapsamlı bir saha çalışması başlatılıyor. Projenin ilk uygulama noktası Alaçam ilçesi olacak. Proje çerçevesinde; kamu kurum ve kuruluşlarının iş birliğiyle geniş bir kitleye ulaşılması hedefleniyor. Bu doğrultuda okullarda öğrencilere yönelik bilinçlendirme faaliyetleri düzenlenecek, ilçe esnafları ziyaret edilerek farkındalık çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca sağlık çalışanları, avukatlar, din görevlileri ve ailelere yönelik bilgilendirme çalışmalarıyla toplumun tüm kesimlerine ulaşılması planlanıyor. Gerçekleştirilecek eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin ardından, toplumda sağlıklı yaşam bilincini pekiştirmek amacıyla Yeşilay Çocuk Şenliği ve Gençlik Festivali düzenlenecek. Etkinliklerde özellikle çocuklar ve gençler başta olmak üzere tüm vatandaşların katılımıyla bağımlılıkla mücadele konusunda güçlü bir toplumsal farkındalık oluşturulması amaçlanıyor.

"Girdiğimiz ilçede her kesime dokunup, 10 gün boyunca bilgilendirme yapacağız"

Gittikleri ilçelerde her kesime bağımlılıkla mücadele kapsamında dokunacaklarını ifade eden Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, "Bağımlılıkla mücadele çalışmalarımız kapsamında bir proje yaptık. Samsun Valiliği ve Samsun Büyükşehir Belediyesi himayelerinde hazırladığımız projemizdeki amacımız, bağımlılıkla mücadele kapsamında bir ilçeye girdiğimiz zaman öğrencilere, esnafa, sağlık çalışanlarına ve ilçenin tüm dinamiklerine dokunmak istiyoruz. Protokolümüzle birlikte kamu kurum ve kuruluşları da proje paydaşımız oldu. Sahaya indiğimizde tüm paydaş kurumlarımızla çalışmalarımızı yürüteceğiz. Özellikle üniversite öğrencileri ile birlikte ilkokul ve ortaokul öğrencileri ile de 'Benim Kulübüm Yeşilay' etkinlikleriyle teknoloji bağımlılığı ve pasif içicilik ile ilgili bilgiler vereceğiz. Lise öğrencilerimize tüm bağımlılıklarla ilgili sunumlarımızı gerçekleştireceğiz. Eş zamanlı olarak esnaf ziyaretlerimiz de olacak. SBB ve OMÜ ile birlikte hazırladığımız dokümanlar var. Bu dokümanlar da esnafa dağıtılacak. Bir karekod bırakacağız. 'Bağımlılıkla mücadele kapsamında karekodu okut' diyeceğiz. Bu karekod sayesinde tüm kuruluşların bağımlılıkla mücadele ile ilgili yaptığı hizmetler olacak. Bir grup sağlık çalışanlarını, bir grup avukatları ziyaret edecek. Müftülükle birlikte de din görevlilerini ziyaret edeceğiz. Biz, Yeşilay olarak bir ilçeye girdiğimizde bir hafta, 10 gün boyunca komple tüm şehrin dinamiklerine bilgilendirmeleri yapacağız. Günün sonunda da Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde ilçede büyük bir gençlik festivali gerçekleştireceğiz. Böylece o ilçedeki çalışmalar tamamlanacak" dedi.

Yetkililer, projenin sadece bir etkinlik serisi değil, uzun vadeli bir bilinçlendirme hareketi olduğuna dikkat çekerek tüm vatandaşları gerçekleştirilecek faaliyetlere katılmaya davet etti.

Öte yandan toplantıda ilgili diğer kurumlar da kendi alanlarıyla alakalı sunumlarını gerçekleştirdi. - SAMSUN