Samsun'da CHP'den 23 Nisan Açıklaması: Demokrasi Sandıktan Çıkan İradeye Saygı Duymaktır

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, "23 Nisan 2026 Türkiyesinde 'Milli Egemenlik' kavramı, iktidarın eliyle ağır bir vesayet altına alınmış durumdadır" dedi.

CHP Samsun İl Başkanlığı üyeleri, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Samsun Valiliği önünde basın açıklaması yaptı.

İl Başkanı Mehmet Özdağ, 23 Nisan 1920'nin, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği gün olduğunu belirtti. Milli iradenin temsil edildiği TBMM'nin açılışının 106. yılında olunduğunu anımsatan Özdağ, şunları söyledi:

"Cumhuriyetimizin ve partimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık savaşını yönettiği Gazi Meclisimiz, Cumhuriyetimiz gibi sonsuza kadar yaşayacaktır. Bugün, sadece bir bayramı kutlamıyor, tam bağımsızlık inancımızı ve halkın kendi kaderini tayin etme iradesini selamlıyoruz."

23 Nisan 2026 Türkiyesinde 'Milli Egemenlik' kavramı, iktidarın eliyle ağır bir vesayet altına alınmış durumdadır. Cumhurbaşkanı adayımızın, halkın oylarıyla seçilmiş belediye başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın siyasi yargı operasyonlarıyla gözaltına alınmaları, hapsedilmeleri ve görevden uzaklaştırılmaları, seçmen iradesini ve Cumhuriyetimizin temel taşı olan 'ulusal egemenlik' ilkesini hedef alan bir darbedir. Demokrasi, sadece sandık konulması değil, aynı zamanda sandıktan çıkan iradenin korunması ve bu iradeye saygı duyulması anlamına gelir. CHP olarak, halkın tercihine saygı duyulmayan bu düzeni mutlaka değiştireceğiz.

Cumhuriyetimizin kurucusu ve kurtarıcımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu özel günü, 23 Nisan'ı çocuklarımıza armağan ederken, yalnızca bir bayram vermedi; bu ülkenin geleceğini, umudunu ve yarınlarını çocuklara emanet etti. Ve o gün çocuklara şu sözü verdi, 'güvende, eşit ve özgür olacaksınız.' Bugün ise, çocuklarımız eşit değil; özgür değil ve en önemlisi ne evde ne sokakta ne de okulda güvende. Sadece 1 yılda 1.538 çocuğumuzu dışsal yaralanma ve zehirlenme nedeniyle kaybettik. 2025 yılında en az 94, son 10 yılda 836 çocuk işçi çalışırken hayatını kaybetti."