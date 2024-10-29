Samsun'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Samsun'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Samsun\'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü, düzenlenen törenle coşkuyla kutlandı. Vali Orhan Tavlı, Türkiye Cumhuriyeti'nin büyümesine vurgu yaparak birlik ve beraberlik mesajları verdi.

29.10.2024 13:25  Güncelleme: 13:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Düzenlenen törende farklı kurumların yaptığı gösteriler alkış toplarken, törende konuşan Vali Orhan Tavlı, "Türkiye Cumhuriyeti ezelden ebede büyük umutlarla yürürken, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli tüm kurumları ve aziz milletimizle birlikte aşacak, 101 yıl önce emellerini gerçekleştiremeyen odakların uzantılarına bugün de fırsat vermeyecektir" dedi.

Cumhuriyet'in 101. yılı kutlamaları Samsun'da erken saatlerde başladı. İlk olarak Samsun Valiliği binasında gerçekleşen törende Vali Orhan Tavlı, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan tebrikleri kabul etti. Akabinde etkinlikler için İlkadım ilçesinde bulunan Kurtuluş Yolu'na geçildi. Burada ilk olarak Vali Tavlı, beraberindeki Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ve Başkan Halit Doğan ile birlikte tören aracıyla vatandaşları selamlayarak bayramlarını kutladı. Kutlamanın ardından Vali Tavlı, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını yaptı.

"Türkiye Cumhuriyeti her engeli tüm kurumları ve aziz milletimizle birlikte aşacak"

Vali Tavlı, "Milli ve manevi değerlerimizden aldığımız güçle, gelecek kuşaklarımıza her bakımdan çok daha fazla gurur duyacakları müreffeh bir ülke bırakmak için azimle çalışmaya, birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde Türkiye Yüzyılı'nın inşası için gayret göstermeye kararlıyız. Kahraman milletimizin en zor şartlarda nasıl yeniden ayağa kalkabileceğini gösteren Milli Mücadele yılları ve Cumhuriyetimizin 101 yıllık tarihi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yürüteceğimiz çalışmalarımızda rehberimiz olmaya devam edecektir. Ülkemiz, geçen yıl 100. Yılını büyük bir onur, gurur ve coşkuyla kutladığımız Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da şanlı geçmişimizden aldığı güçle geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi sürdürecektir. Türkiye Cumhuriyeti ezelden ebede büyük umutlarla yürürken, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli tüm kurumları ve aziz milletimizle birlikte aşacak, 101 yıl önce emellerini gerçekleştiremeyen odakların uzantılarına bugün de fırsat vermeyecektir. Sevgili gençler; Ülkemizi gerek teknoloji gerekse insan kaynağı noktasında dünyanın en güçlü ülkelerinden biri haline getirmek için gayret gösterirken muhtaç olacağınız kudret, damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur "dedi.

Vali Tavlı'nın konuşmasının ardından gösterilere geçildi. İlk olarak 2 öğrenci ve 2 gazi tarafından Cumhuriyet temalı şiirler okundu. Samsun Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Ekibi ile Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu konser verdi. Tören bin kişinin ve 70 aracın katılımıyla gerçekleşen geçiş töreniyle son buldu.

Törene AK Parti Samsun Milletvekilleri Orhan Kırcalı, Ersan Aksu, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Milletvekili Mehmet Karaman, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Bahçepınar, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatma Aydın, İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, kaymakamlar, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Yerel Haberler, Orhan Tavlı, Politika, samsun, Yerel, Yaşam, Tören, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 01:29:55. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Cumhuriyet Bayramı Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.