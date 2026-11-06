Samsun\'da dalgıç polisler nakil bekleyen 35 bin hasta için su altında afiş açtı

Samsun'da 3-9 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikte, dalgıç polisler su altında açtıkları afişle organ bağışının önemine dikkat çekti.

İlkadım İlçe Sağlık Müdürlüğü, 3-9 Kasım Organ Bağışı ve Nakli Haftası kapsamında Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polislerle birlikte etkinlik düzenledi. Etkinlikte, akciğer nakline ve nakil bekleyen hastaların hayata tutunurken yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla su altında bulunan dalgıç polisler, "Derin Bir Nefes İçin İlkadım, Organ Bağışı Hayat Kurtarır" yazılı afişi su yüzeyine çıkararak açtı.

Etkinlik hakkında bilgi veren İlkadım İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Elif Nur Gülen, "Samsun, organ ve doku bağışı için Türkiye'nin önemli şehirlerinden bir tanesi. Bugün Samsun'da simge noktalarımızdan olan Tütün İskelesi'nde 'Derin Bir Nefes İçin İlkadım' sloganıyla organ bağışına dikkat çekmek amacıyla bir araya geldik. Dalgıçlarımızın nefesin ve yaşamın değerine ilişkin mesajını sağlık çalışanlarımızın organ bağışının hayati önemine yönelik çağrısıyla buluşturuyoruz. Her yıl yaklaşık olarak 2 bin 500 insanımızı uygun donör bulunamadığı için kaybediyoruz. Nakil bekleyen 35 bin hastamızın sesi olmak için bugün bir araya geldik. 'Organlarımız toprak olmasın, can olsun.' Türkiye canlı verici donör noktasında çok iyi bir durumda. Ama kadavradan nakil konusunda aynı şeyi söylememiz pek mümkün değil. Bu konuda hala farkındalığımızı artırmak, eğitimlerimizi artırmak zorundayız. Sağlık Bakanlığımız da bu konuyu kolaylaştırmak için bağış formlarını tamamen ortadan kaldırdı. Artık e-Nabız'dan bağışlarımızı doğrudan yapabiliyoruz" dedi.

Su altındaki farkındalık pozunun ardından karakolda personele yönelik organ bağışı eğitim sunumu gerçekleştirildi.