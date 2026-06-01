Emlak ve ÇTV\'de son gün kuyruğu

Samsun'da emlak ve çevre temizlik vergisinin (ÇTV) ilk taksit ödemeleri için tanınan sürenin sona erdiği 1 Haziran'da belediye veznelerinde yoğunluk yaşandı.

Ödemelerini son güne bırakan vatandaşlar sabah saatlerinden itibaren veznelerin yolunu tuttu. Kurban Bayramı tatilini de araya bırakan birçok vatandaşın işlemlerini son güne bırakmasıyla özellikle Cumhuriyet Meydanı'ndaki veznelerde uzun kuyruklar oluştu. Vergi borcunu yatırmak isteyen vatandaşlar zaman zaman uzun süre sıra beklemek zorunda kaldı.

Gün boyunca devam eden yoğunluk nedeniyle meydan çevresinde de hareketlilik dikkat çekerken, belediye personeli yoğunluğun azaltılması ve işlemlerin daha hızlı tamamlanabilmesi için gün boyunca yoğun mesai yaptı. - SAMSUN