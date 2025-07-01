Samsun\'da Engelli Bireyler için Ücretsiz Yaz Kampı Başladı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin engelli bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak amacıyla hayata geçirdiği Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaz kampı dönemi başladı.

"Engelsiz Samsun" hedefi doğrultusunda Türkiye'de bir ilk olan merkezde düzenlenen yaz kampları, yüzde 40 ve üzeri engelli raporuna sahip Samsunlu bireylere ücretsiz hizmet veriyor. "Bu Kampta Hayat Var" sloganıyla başlatılan program, bu yıl da yoğun ilgiyle karşılaştı.

Yaz boyunca sürecek kamplarda katılımcılar, hem dinlenme hem de rehabilitasyon imkanı buluyor. Günübirlik ve yatılı olarak planlanan programlarda özel bireyler; sosyal, fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak çeşitli etkinliklerle buluşuyor.

Unutulmaz anılar biriktirme fırsatı sunan kamplar, özel bireylerin özgüven kazanmalarına, yeni arkadaşlıklar kurmalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerine katkı sağlıyor. - SAMSUN