Samsun\'da Engelli ve Eski Hükümlüler İçin Projeler Onaylandı

Samsun İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı'nda engelli ve eski hükümlüleri sosyal ve ekonomik hayata bağlayacak projeler onaylandı.

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2025 Yılı 3. Olağan Toplantısı, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın başkanlığında, Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Ramazan Sinekoğlu, SAMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Samsun MYO Prof. Dr. Kaya Tuncer Çağlayan, İŞKUR İl Müdürü Gökhan Dürümlü, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla; Türkiye'de cerrahi el aletleri üretiminin temellerini atan ilk firma olma özelliğini taşıyan bir alet fabrikasında gerçekleştirildi.

Toplantıda; Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünün Ocak-Haziran 2025 çalışmaları, Engelsiz İşgücü Uyum Programı, Mevsimlik Tarım İşçileri Projesi (METİP) çalışmaları, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışmaları görüşüldü. Ayrıca engelli ve eski hükümlü projeleri de onaylandı. - SAMSUN