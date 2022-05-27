Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu

27.05.2022 18:27

Samsun'un Atakum ilçesinde açılışa özel 20 TL'lik et dönerin fiyatını 1 TL'ye düşüren restoranda adeta izdiham oluştu. İnsanlar 1 TL'ye döner yiyebilmek için 300 metrelik kuyruğa girdi.

Atakum ilçesinde faaliyete geçen bir restoran açılışa özel 20 TL değerindeki et dönerin fiyatını 1 TL yaptı. Kampanyayı duyan vatandaşlar ise açılış saatinden dakikalar önce restoran önünde yerini aldı.

Açılışa özel 1 TL'ye satılan et döner izdihama neden oldu

METRELERCE KUYRUK OLUŞTU

Yoğunluğun yaşandığı restoran önünde metrelerce kuyruk oluştu. Kimi vatandaşlar birden fazla döner almak istediklerini söylerken kimileri ise öğrenci olduklarını ve fırsatı değerlendirmek istediklerini belirtti.

Açılışa özel 1 TL'ye satılan et döner izdihama neden oldu

"AYDA 2 SEFER KAMPANYA YAPMAYI PLANLIYORUZ"

100 kilonun üzerinde dönerin kesildiği ve vatandaşların et döner almak için sıraya girdiği restoranın sahibi Halil İbrahim Geçer, "Arada bu şekilde kampanyalarımız olacak. Biz kazancımızı halk ile paylaşıyoruz. Ayda 2 sefer bu şekilde kampanyalar yapmayı planlıyoruz" dedi.

Açılışa özel 1 TL'ye satılan et döner izdihama neden oldu
Açılışa özel 1 TL'ye satılan et döner izdihama neden oldu
Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu
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Kaynak: İHA

Türk Lirası, Yerel, Yaşam, Ekonomi, Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da et döner izdihamı! Açılışa özel 1 TL'ye satılınca metrelerce kuyruk oluştu - Son Dakika
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