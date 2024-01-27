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Samsun'da ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika
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Samsun'da ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi

Samsun'da bir dairede çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Dr. Orhan Atılgan Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi.

27.01.2024 - 15:21,  Güncelleme: 15:29
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Samsun'da ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi

SAMSUN - Samsun'da bir dairede çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesi Orta Mahalle Dr. Orhan Atılgan Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın 3. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim E.'ye ait evde soba bacasından yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede evi sardı. Bina sakinleri durumu 112'ye bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye itfaiye ekipleri olay mahalline gelerek yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen B.Y. ve C.Y. isimli 2 çocuk evden çıkarılarak sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. İki çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Samsun\'da ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi
Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun'da ev yangını: 2 çocuk dumandan etkilendi - Son Dakika
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