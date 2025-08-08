Samsun'da Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Gerçekleştirildi - Son Dakika
Samsun'da Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Gerçekleştirildi

08.08.2025 14:30
Samsun'da düzenlenen 'Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali', Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında yapıldı. Yarışmada din görevlileri, ezanı en güzel şekilde okumak için yarıştı. Ordu İkizce'den Emin Çılgın birinci, Adana Seyhan'dan Faruk Güzel ikinci, Gaziantep Şehitkamil'den Nurullah Duman ise üçüncü oldu. Yarışma, ezanın önemini vurgulayan konuşmalarla başladı.

Samsun'da, 2025 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali" gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 2025 Yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında personelin yeteneklerini geliştirmek ve planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını sağlamak amacıyla çeşitli yarışmalar düzenleniyor. Bu kapsamda din görevlileri, belirlenen bir takvim çerçevesinde ilçe, il ve bölgelerde yapılan elemelerden geçerek yarışmanın finalinde ezanı en şekilde güzel okumak için birbiriyle yarıştı.

Büyük Cami'de düzenlenen yarışma öncesinde konuşan Samsun il Müftüsü Seyfullah Çakır, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın düzenlediği bu yarışmaya ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu yarışma, ifade ettiği manayla alemi kuşatan Ezan-ı Muhammedi'nin en güzel şekilde okunması gayretinin bir neticesidir. Günde 5 defa gök kubbede yankılanan ezan, Allah ve Resulü'nden tüm insanlığa yönelik ilahi bir çağrı ve davettir. Allah'ın varlığı ve birliği, Hz. Muhammed Mustafa'nın (Sallellahu aleyhi ve sellem) onun elçisi olduğu, asıl kurtuluşun ahiret mutluluğunda bulunduğu gerçeğini bize haykırmaktadır. Namazın en önemli kurtuluş olduğunu ezan bizlere ifade etmektedir. Dolayısıyla hakikatin çağrısını belleklerimize nakşeden ezan, ebediyete kadar lafzı ve manasıyla yeryüzünde yankılanmaya devam edecektir" dedi.

Ardından konuşan Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, "Her dinin ve o dinine inananların birtakım sembolleri, alametleri ve ayırıcı özellikleri ola gelmiştir. İşte Ezan-ı Muhammedi de Allah indinde tek ve yegane din olan İslam'ın inanlarının en önemli sembollerinden biridir. Ezan-ı Muhammedi bir beldenin ve şehrin Müslüman oluşunun ilanıdır. Camiler ve Din Görevlileri Haftası, 1986 yılından beri icra edilmektedir. Bu haftayı vesile kılarak görevlilerimiz arasında ezanı güzel okuma, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma, hafızlık, hadis ezberleme ve etkili hutbe sunumu yarışmaları düzenlenmektedir. İşte bu yarışmalardan biri olan Ezanı Güzel Okuma Yarışması için Samsun ilimizin bu güzel camiinde bulunmaktayız. Bu final yarışması için uzaktan ve yakından gelen herkese şükranlarımı ifade ediyorum" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan yarışmada din görevlileri, 20. Ezanı Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali'nde ezanı en güzel şekilde okuyabilmek için yarıştı. Komisyon üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Ordu İkizce'den Emin Çılgın birinci, Adana Seyhan'dan Faruk Güzel ikinci, Gaziantep Şehitkamil'den Nurullah Duman üçüncü oldu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

