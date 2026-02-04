Samsun'da Ramazan öncesi fırınlara hijyen ve gramaj denetimi - Son Dakika
Samsun'da Ramazan öncesi fırınlara hijyen ve gramaj denetimi

Samsun\'da Ramazan öncesi fırınlara hijyen ve gramaj denetimi
04.02.2026 13:25  Güncelleme: 13:27
Samsun'da zabıta ekipleri, Ramazan öncesi fırınlarda hijyen ve gramaj denetimleri gerçekleştirdi. İlkadım Belediyesi, halk sağlığını korumak amacıyla fırınlarda yapılan denetimlerde, gramaj, hijyen, üretim alanları ve fiyat uygunluğunu kontrol etti.

Samsun'da zabıta ekipleri, Ramazan öncesi fırınlara yönelik hijyen ve gramaj denetimi gerçekleştirdi.

İlkadım Belediyesi, halk sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimin sağlanması amacıyla ilçe genelindeki fırınlarda denetimlerine devam ediyor. İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, fırınlarda ekmek ve unlu mamullerde gramajı, hijyeni, üretim alanlarını ve ürünlerin fiyat uygunluğunu kontrol etti. Denetimlerde kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarılar yapılırken, cezai işlemler de uygulandı.

"Titizlikle kontrol ediliyor"

İlkadım'da halk sağlığı ve gıda güvenliğine önem verdiklerini söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak, vatandaşın sofralarına götürdüğü gıdaların güvenilirliğine, temizliğine daima önem veriyoruz. Bu noktada gıda denetimlerimizi de aralıksız sürdürüyoruz. Son olarak Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ilçemizde faaliyet gösteren fırınlarda ekmek ve unlu mamuller denetimi gerçekleştirdi. Ekiplerimiz tarafından yapılan kontrollerde, fırınların üretim alanları, kullanılan malzemeler, çalışanların kişisel hijyeni ve satışa sunulan ürünlerin mevzuata uygunluğu titizlikle kontrol edildi. Ekmeklerin belirlenen gramajlara uygun olup olmadığı da denetlendi. Denetimlerde kurallara uygunsuzluk tespit edilen işletmelere gerekli uyarılar yapılarak cezai işlemler uygulandı. Halk sağlığının korunması için sıkı denetimlerimiz özellikle Ramazan ayı öncesinde ve Ramazan ayı içerisinde de kararlılıkla devam edecek. Bununla beraber vatandaşlarımızdan da beklentimiz, gıda üretimi yapan işletmelerde gördükleri uygunsuzlukları belediyemize bildirmeleridir. Böylelikle soframıza gelen gıdaların daha güvenilir ve sağlıklı olmasını hep birlikte sağlayabiliriz" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

