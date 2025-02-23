Samsun\'da İki Katlı Binada Yangın Korku Yarattı

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Samsun'da 2 katlı binada yangın

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde iki katlı binada çıkan yangın mahalle sakinlerine korku dolu dakikalar yaşattı.

Yangın, İsmet Paşa Mahallesi Fatih İlkokulu geçidinde 2 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz nedeni belirlemeyen bir şekilde 2 katlı binanın ikinci katında bulunan Korkut Sağlam'a ait evde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi üzere olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında can kaybı yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise ekipler tarafından araştırılıyor.

Yangınla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.