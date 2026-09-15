Samsun\'da Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi\'nin 1. etabında 421 bağımsız bölümün temeli atıldı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından İlkadım ilçesinde başlatılan Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi 1. Etabı'nın temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ile Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda Samsun İlkadım'daki Ulugazi, Saitbey ve Kökçüoğlu Mahalleleri sınırları içerisinde bulunan yaklaşık 79,53 hektarlık alan "riskli alan" olarak ilan edilmişti. Riskli alanlarda yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğü'nün yazısı doğrultusunda ve bakanlık makamının ilgili olurları kapsamında Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilendirildi. Bu kapsamda hazırlanan Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi; Anadolu, Zeytinlik, Kadıköy, Kökçüoğlu ve Hastanebaşı Mahalleleri sınırları içerisinde yer alan muhtelif parselleri kapsayıp 5 etap halinde planlandı.

Bin 925 konut, 179 ticari birim hayata geçecek

Projenin tamamında bin 925 konut ve 179 ticari birim olmak üzere toplam 2 bin 104 bağımsız bölüm hayata geçirilecek. Projede güvenli ve sağlam yapılaşmanın yanı sıra, sosyal donatı alanları ve modern yaşamın ihtiyaçlarına cevap verecek bir planlama hedeflendi. Kimseyi yerinden etmeden, vatandaşlarla gönüllülük esasına dayalı uzlaşma anlayışı benimsendi. Bu doğrultuda, vatandaşların kentsel dönüşüm süreçleri hakkında doğru, güncel ve şeffaf bilgilere en kolay ve hızlı şekilde ulaşabilmesi amacıyla Kadıköy Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi kuruldu. Ofisin faaliyete geçmesiyle birlikte vatandaşlarla bilgilendirme ve uzlaşma görüşmelerine başlanmış; teknik ve idari süreçlere ilişkin bilgilendirmeler yapılmış, soru, talep ve başvuruları alındı. Bu kapsamda, 1., 2. ve 3. etaplarda yürütülen uzlaşma görüşmeleri tamamlanarak yüzde 100 uzlaşma oranına ulaşıldı, 4. etapta yüzde 99, 5. etapta ise yüzde 84,80 oranında uzlaşma sağlandı. Uzlaşma görüşmeleri ilgili etaplarda devam ediyor.

Proje kapsamında 1. etapta yüzde 100 uzlaşma oranına ulaşılmasının ardından, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi 14 bin 758 ada 1 parselde, toplam 10 bin 500 m2 yüzölçümlü arsa üzerinde gerçekleştirilecek "kat karşılığı inşaat yaptırılması işi" ihalesi 30 Nisan'da yapılmış, yüklenici firmaya yer teslimi gerçekleştirildi. Yer tesliminin ardından uygulama projeleri doğrultusunda zemin iyileştirme çalışmalarına başlanıp; alanın "riskli alan" niteliği ve mevcut zemin şartları dikkate alınarak yapı güvenliğinin sağlanması amacıyla fore kazık imalatları başlatıldı. Zemin ve temel imalatlarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına geçilerek güvenli, sağlam ve modern yaşam alanlarının vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Kadıköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin bugün temelini atılan 1. etabında toplam 26 bin 700 m2 inşaat alanına sahip 381 konut ile toplam bin 165 m2 inşaat alanına sahip 40 ticari birim olmak üzere toplam 421 bağımsız bölüm hayata geçirilecek. İhale kapsamında projenin 720 takvim günü içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanıyor.