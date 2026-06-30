Samsun\'da Koruyucu Aile Şenliği

Samsun'da 263 koruyucu aile yanında kalan 311 çocuk için Koruyucu Aile Şenliği organize edildi.

Samsun Valiliği öncülüğünde, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile Canik ilçesindeki Millet Bahçesi'nde 30 Haziran Koruyucu Aile Günü nedeniyle Koruyucu Aile Şenliği düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan şenlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren Canik Kaymakamı Şeref Aydın, "Çok anlamlı bir hizmet. Bu dünyada bir çocuğa verilecek en güzel hediye ona aile olmaktır. Ona aile imkanını sunmaktır. Bu ihtiyacı hisseden çocuklarımıza yeter ki biz isteyelim, verebiliriz. Çok önemsiyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu konuda değerli çalışmalar yapıyor. Bu alanda gün geçtikçe epey bir mesafe kat ediyoruz. Burada 2 kanat var. Aileler ve bürokrasi kanadı. Bazen uygulamada birbirimizi anlamakta zorluk çekiyor olabiliriz. Bürokrasinin eksiklikleri olabilir. Bu konuda sizin hoşgörünüze sığınıyoruz. Karşılıklı iyi niyetle, anlayışla bu evlatlarımıza birlikte güzel bir gelecek elde etmemiz mümkün. Kıymetli ailelere verdikleri emeklerden dolayı, fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bu etkinliğin organize edilmesinde emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Şenlik, açılış konuşmasının ardından Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Bölge Bando Komutanlığı Müzik Konseri ile başladı. Animatör gösterileri ile eğlenen çocuklar, Toplum Destekli Polis Birimi Kanka Polis Maskotu ile zaman geçirdi. Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından alanda kurulan taşınabilir oyun alanlarında da eğlenen çocuklar, çeşitli etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirdi. - SAMSUN