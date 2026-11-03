Samsun\'da Lösemili Çocuklar Haftası etkinliğinde dört farkındalık masası kuruldu

Samsun'da Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında düzenlenen "İyilikle Büyüyen Umutlar" etkinliğinde, lösemiyle mücadele eden çocuklara yönelik farkındalık oluşturulurken, toplumsal dayanışma ve gönüllülüğün önemine dikkat çekildi.

Samsun Valiliği himayesinde, Samsun Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinasyonunda, Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle Sema Cengiz Büberci Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen programa kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler katıldı.

"Dört ayrı farkındalık masası kuruldu"

Etkinlik kapsamında oluşturulan dört ayrı farkındalık masasında lösemi, çocuk hakları, sağlıklı yaşam ve tedavi sürecindeki çocuklara yönelik toplumsal destek konularında bilgilendirme yapıldı. "Lösemiyi Tanıyalım" masasında hastalığa ilişkin temel bilgiler, belirtiler ve doğru bilinen yanlışlar ele alınırken, "Samsun Çocuk Hakları Komitesi" masasında çocuk hakları ve akran dayanışması anlatıldı. "Sağlıklı Yaşam ve Doğru Bilgi" masasında sağlıklı yaşam alışkanlıkları ve güvenilir sağlık bilgisine erişim konularında bilgilendirme yapılırken, "Tedavide ve Yaşamda Yan Yanayız" masasında ise lösemi tedavisi gören çocukların ve ailelerinin desteklenmesinin önemi vurgulandı.

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü personeli, Samsun Lösemili ve Kan Hastalıklı Çocuklar Derneği (LÖSAM), Çiçek ve Yaşam Derneği ile Samsun Çocuk Hakları Komitesi temsilcileri masalarda gönüllü olarak görev aldı. Dört farkındalık masasını ziyaret ederek etkinlik kartlarını tamamlayan çocuklara umut rozetleri verildi. Lisenin Çocuk Gelişimi Öğretmeni Mehtap Üçüncü, "Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün 'İyilik Var' projesi kapsamında, okulumuzun iş birliğiyle bugün burada yürütülen 'İyilikle Büyüyen Umutlar' çalışmasında yer almaktan ve öğrencilerimizin bu etkinliğe dahil edilmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Bu etkinlik sayesinde öğrencilerimizde lösemi farkındalığının oluşması, lösemili çocukların hastalıkları hakkında bilgi edinmeleri, belirtileri, tanı ve tedavi süreçlerine ilişkin bilinç kazanmaları bizim için çok önemliydi. Özellikle öğrencilerimizin kız öğrencilerden oluşması bu farkındalığı daha da önemli kılıyor. Çünkü gelecekte öğretmen veya anne adayı olarak küçük belirtilerin farkına varmaları, belki de birçok canın sağlıklı bir şekilde yaşamını sürdürmesine yardımcı olacak" dedi.

"Çocuklar ritim gösterisine eşlik etti"

Programda Ritim Grubu tarafından gösteri gerçekleştirildi. Çocukların da katıldığı ritim çalışmasında birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verildi. Etkinlik, turuncu balonlarla oluşturulan dayanışma görüntüsü ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi. Programda ayrıca Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gönüllülük çalışmalarını yaygınlaştırmak ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen "İyilik Var" Gönüllülük Platformu tanıtıldı. Programa ayrıca Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı İrfan Yetik de katıldı.