Samsun'da Minibüsçüler Arasında Anlaşmazlık - Son Dakika
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Samsun'da Minibüsçüler Arasında Anlaşmazlık

Samsun\'da Minibüsçüler Arasında Anlaşmazlık

Samsun'da 19 Mayıs ilçe minibüsleri ile Çatalçam minibüsleri arasında 'yolcu alma' meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşanıyor. İncesu, Çakırlar, Çatalçam Minibüsçüler Dernek Başkanı Mustafa Karagüzel ve minibüsçü esnafı yaşadıkları probleme dikkat çekti.

10.08.2024 16:25
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Samsun'da İncesu, Çakırlar, Çatalçam Minibüsçüler Dernek Başkanı Mustafa Karagüzel, 19 Mayıs ilçe minibüslerinin UKOME kararlarına rağmen kendi güzergahlarında indir-bindir yaptığını belirterek, yetkililerin bu probleme bir çözüm bulmasını istedi. 19 Mayıs Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Muammer Akyüz ise söz konusu güzergahta her dolmuş hattının başka güzergahtaki yolcuyu aldığını iddia ederek, yolcu ayırt etmenin imkansız olduğunu savundu.

Samsun'da 19 Mayıs ilçe minibüsleri ile Çatalçam minibüsleri arasında 'yolcu alma' meselesi yüzünden anlaşmazlık yaşanıyor.

İncesu, Çakırlar, Çatalçam Minibüsçüler Dernek Başkanı Mustafa Karagüzel ve minibüsçü esnafı açıklama yaparak, yaşadıkları probleme dikkat çekti.

Karagüzel: "UKOME kararlarına uyulmuyor, endişeliyiz"

UKOME kararlarına uyulmadığını, minibüsçüler arasında olay çıkmasından endişe ettiklerini belirten Mustafa Karagüzel, "Sıkıntımız, UKOME kararlarına bazı dolmuş minibüslerinin uymamasıdır. İlçe minibüslerinin şehir içine girmesiyle sıkıntıya düştük. Karara göre, 'her ilçe minibüsü şehir içerisinde sadece kendisine gösterilen yerden yolcu alıp indirebilir' şeklindeydi. Ancak bu karara rağmen 19 Mayıs ilçesi hariç diğer ilçelerin hepsi bu karara uydu. Normalde 19 Mayıs ilçe minibüslerine 4 tane indir-bindir yeri belirlendi. O da karara aykırı. İlçe arabası şehir içinden yolcu indir-bindir yapamaz. Eğer 19 Mayıs şehir içerisinde indir-bindir yapıyorsa Çarşamba, Terme, Kavak, Havza'nın olması lazım. Örneğin Adalar minibüsü var. Kavak ilçe minibüsü güzergahındaki Adalar yolcusunu alamıyor. Minibüsçüler arasında kavga çıkmasından endişe ediyoruz. İdarecilerin bu probleme bir çözüm bulmalarını bekliyoruz. Benim 35 dolmuş minibüsüm var. 19 Mayıs minibüsleri yüzünden her arabamız günlük 500 TL zarar ediyor. Şoförlerle beraber 100'e yakın aile 35 dolmuştan ev geçindirmeye çalışıyor. Bizim arabalarımız, boş gidiyor. Yetkililerden, idarecilerden istediğimiz bu ayrımcılık ve yanlışın bir an önce düzeltilmesidir" dedi.

Akyüz: "19 Mayıs'tan Samsun'a gelirken güzergah dışı yolcu almıyoruz"

19 Mayıs'tan Samsun'a gelişte hiçbir yolcunun güzergah dışı alınmadığını, Samsun'dan 19 Mayıs'a dönüş yolunda ise tüm dolmuş hatlarının başkasının güzergahından yolcu aldığını öne süren 19 Mayıs Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Muammer Akyüz de "Bizim arabalarımız 19 Mayıs'tan çıktıktan sonra Samsun istikametinde hiçbir dolmuşun güzergahından yolcu alamaz. Eğer alan olursa 10 gün arabası trafiğe çıkamaz. Samsun'dan 19 Mayıs'a dönüşte ise hiçbir dolmuş yolcuya 'nereye gidiyorsun' diye sormaz. Batı istikametine giden şehir içi minibüsleri de hepsi Atakum'un yolcularını almış oluyor. Fakülte Atakent'in, Atakent de Atakum'un gibi tüm dolmuş aynı istikametteki yolcuları alıyor. Çünkü üniversitelerin olduğu bu bölgede yolcu ayırt edemezsiniz. 4 bin öğrenci ilçemize geliyor. Tüm öğrencilere 'nereye' diye soramayız. Yani Samsun'da Sinop istikametine giden tüm dolmuşlar, kendisinden önceki dolmuşun hattının yolcusunu bir şekilde alıyor" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Minibüsçüler Arasında Anlaşmazlık - Son Dakika

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