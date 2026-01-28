Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın müjdesini verdiği Muhtarlar Konağı'ndaki çalışmalar tamamlandı. Başkan Doğan, "Samsun'un ortak aklının buluşma noktası olacak proje muhtarlarımıza ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Muhtarlarla olan iletişim ağını güçlendirmek, yerel yönetim süreçlerini daha katılımcı hale getirmek ve hizmet kalitesini artırmak hedefi ile yapılan Muhtarlar Konağı tamamlandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ın ilk olarak Muhtarlar Günü'nde müjdesini verdiği Muhtarlar Konağı, İlkadım ilçesinde faaliyet gösterecek.

"Muhtarlarımıza ve şehrimize hayırlı olsun"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Birlikte yönetmenin, birlikte başarmanın gücüne inanan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin sorunlarına en hızlı dokunan çözüm olmamızdaki en büyük gücümüz olarak da muhtarlarımızı görüyoruz. İşte bu anlayışla şehrimizde Muhtarlar Konağı projesini hayata geçirdik. Muhtarlarımız sadece hizmetin muhatabı ya da talep edeni değil karar süreçlerinin bir parçası haline gelsin istedik. Bu proje, şehrimizin geleceğini bu şehrin dinamiklerinin ortak aklı ile inşa etme kararlılığımızın önemli bir göstergesidir. Bugün 17 ilçemizin bin 253 mahallesinde aynı gayeyle, aynı samimiyetle, aynı sorumluluk duygusuyla hizmet eden büyük bir aileyiz. Muhtarlar Konağı ile bu aileyi daha da güçlendirerek Samsun için daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Samsun'un ortak aklının buluşma noktası olacak proje muhtarlarımıza ve şehrimize hayırlı olsun" dedi.

Muhtarlar Konağı, muhtarların belediye hizmetlerine erişimini kolaylaştırarak kurumsal işleyişin daha etkin ve sürdürülebilir hale gelmesine katkı sağlayacak. Merkez, mahallelerde tespit edilen sorunların daha hızlı çözüme kavuşturulması ve vatandaş taleplerinin doğru şekilde yönlendirilmesi açısından önemli bir rol üstlenecek.