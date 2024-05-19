Samsun\'da \'Müze Eczane\' Açıldı

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MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

(SAMSUN) - Samsun 6. Bölge Eczacı Odası, 14 Mayıs Eczacılar Günü etkinlikleri kapsamında; eczacılığa yönelik farkındalığın artırılması, toplumda bilgi ve bilinç oluşturulması, eczacılık tarihine ışık tutan kaynaklar içeren koleksiyonların korunması için 'Müze Eczane' açtı.

Açılışa; Samsun Valisi Orhan Tavlı, Türk Eczacılar Birliği (TEB) Genel Başkanı Arman Üney ve CHP Samsun Milletvekili Murat Çan katıldı.

Arman Üney, şöyle konuştu:

"14 Mayıs Eczacılar Günü, eskiden bayram olarak kutlanırdı. 14 Mayıs'lar, ondan sonra yavaş yavaş bayramdan güne döndü ve çok böyle kutlanacak bir şey kalmadı. Sıkıntılarımızı açıkladığımız basın açıklamalarıyla dolu günler haline geldi. Ama yine de meslektaşlarımız, büyük bir coşkuyla bugünde etkinliklere devam ediyorlar. Geçtiğimiz hafta deprem bölgesindeydim. Orada halen konteynerlarda ilaç eczacı hizmeti vermeye devam eden, 300'e yakın meslektaşımız var. Yaklaşık 150 tanesini ziyaret ettim konteynerler da deprem bölgesinde. Ne kadar büyük sıkıntı olursa olsun, o 21 metre karede bu işi yaparken, içeride hareket edecek alan yokken, dahi kendilerine gidip de eczacılık günün kutlu olsun dediğimizde her şeye rağmen yüzünde gülümseme görmek bizim için çok önemli."

CHP'li Murat Çan da, "Eczacılar odası bünyesinde bir müze oluşturma fikri çok kıymetli. Eczacılık mesleğinin bundan 50 yıl öncesi durumuyla bugünkü geldiği nokta arasında çok önemli mesafe var. Ruhunu kaybetmemesi çok çok kıymetli. Bu ruhun bugünlere taşınmasında verdiği desteği, önemi, bir kez daha ben yürekten alkışlıyorum" dedi.

Konuşmaların ardından konuklar bir araya gelerek "Müze Eczane" açılışı yaptı.