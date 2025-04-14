Samsun'da Orta Karadeniz Kariyer Fuarı Başladı - Son Dakika
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Samsun'da Orta Karadeniz Kariyer Fuarı Başladı

Samsun\'da Orta Karadeniz Kariyer Fuarı Başladı

Samsun'un Terme Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinesinde ve Samsun Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'nı (OKAF) düzenledi. Başkan Şenol Kul, fuarın gençlerin iş hayatına katılması konusunda önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

14.04.2025 17:26  Güncelleme: 17:31
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Samsun'un Terme Belediyesi, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi'nin koordinesinde ve Samsun Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Orta Karadeniz Kariyer Fuar'nda (OKAF) yerini aldı. Belediye Başkanı Şenol Kul, OKAF'ın Karadeniz Bölgesi'nin üniversiteleri ve öğrencileri için kamu ve özel kurumların istihdam imkanlarından faydalanmalarını sağlayan önemli bir aracı olduğunu ifade ederek, kendilerinin de her zaman gençlerin yanında olduklarını söyledi.

Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde yüzlerce firma, paydaş üniversite ve kamu kurumlarını 14-15 Nisan 2025 tarihinde binlerce öğrenci ve mezunla buluşturacak OKAF, yapılan açılış töreni ile başladı. Tören açılışına il ve ilçe protokolü başta olmak üzere Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da katıldı. Fuarda stantları ziyaret eden Başkan Kul OKAF'ın, Samsun başta olmak üzere Karadeniz Bölgesi'nin üniversiteleri ve öğrencileri için kamu ve özel kurumların istihdam imkanlarından faydalanmalarını sağlayan önemli bir aracı olduğunu ifade etti.

Başkan Kul, kariyer fuarlarının yetişen gençleri, kamu kurum ve özel sektör temsilcileriyle bir araya getirdiğini belirterek, "OKAF gençlerimizin işverenlerle buluşturulmasını sağlayıp istihdam imkanlarından faydalandırılmalarına aracılık edecek. Bunun yanında nitelikli insan kaynağına ihtiyaç duyan her ölçekte işverenlerin de gençlerle doğrudan temas kurmasını sağlayacak. Biz de kurduğumuz stantta iş ve kariyer fırsatları ile ilgili imkanlarımızı anlatıyoruz. Gençlerimizi mutlaka fuarı ziyaret etmeye davet ediyorum" diye konuştu.

Başkan Kul'dan istihdam vurgusu

İstihdamın gençler ve ilçe ekonomisi açısından önemini ifade eden Başkan Kul, "İlçemiz, sanayi yatırımlarıyla hızla büyüyor ve gelişiyor. Genç nüfusumuzun bu gelişmeye entegre olması ve iş hayatına kazandırılması büyük önem taşıyor. Terme Belediyesi olarak İŞKUR ile de yakın işbirliği içerisindeyiz. Terme'mizde nitelikli ve kalıcı istihdam sağlama hedefiyle çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Samsun'da Orta Karadeniz Kariyer Fuarı Başladı - Son Dakika

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