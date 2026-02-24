Samsun'da Otizm Koordinasyon Merkezi - Son Dakika
Samsun'da Otizm Koordinasyon Merkezi

Samsun\'da Otizm Koordinasyon Merkezi
24.02.2026 14:18  Güncelleme: 14:23
Samsun Büyükşehir Belediyesi, otizmli bireyler ve ailelerine yönelik ihtiyaçları karşılamak amacıyla Otizm Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçiriyor. Merkez, erken tanıdan eğitime kadar çok yönlü hizmetler sunacak.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, şehre Samsun'a Otizm Koordinasyon Merkezi kazandırıyor. Bu yıl hizmete açılması planlanan merkez, otizmli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına bütüncül çözümler sunacak.

Sosyal belediyecilik anlayışı ve "Engelsiz Samsun" hedefiyle çalışmalarını sürdüren Samsun Büyükşehir Belediyesi, otizmli bireyler ve ailelerine yönelik kapsamlı hizmetler sunacak Otizm Koordinasyon Merkezi'ni hayata geçiriyor. Projede inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Canik ilçesi Millet Bahçesi'nde yer alan projenin bu yıl içinde hizmete açılması planlanıyor.

Proje ile otizm spektrum bozukluğu olan bireyler ve ailelerinin erken tanıdan eğitime, sosyal uyumdan psikolojik desteğe kadar çok yönlü ihtiyaçlarına cevap bulması hedefleniyor. Merkez bünyesinde spor odası, etkinlik sınıfı, müzik odası ve bekleme alanları bulunuyor. Otizm Koordinasyon Merkezi; henüz tanı almamış, gelişimsel takibi yapılmamış veya otizm şüphesi bulunan çocuklar için bir ilk başvuru ve yönlendirme merkezi olarak hizmet sunacak. Alanında uzman kişiler tarafından yürütülecek süreç sonrasında gerekli kurumlara yönlendirme yapılacak. Sağlık kurumları ile koordineli bir çalışma yürütecek merkez ile çocukların ve ailelerinin ihtiyaç duyduğu hizmetlere daha hızlı ve etkin şekilde ulaşması sağlanacak. Merkez, otizmli bireylerin ve ailelerinin ihtiyaçlarına bütüncül çözümler sunacak.

Merkez hakkında bilgi veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Engelsiz Samsun hedefi ile örnek bir projeyi daha Samsun'da hayata geçiriyoruz. Otizm Koordinasyon Merkezi'mizle otizmli çocuklarımızın ve ailelerinin daha fazla yanında olmayı hedefledik. Bu yolda erken teşhis ve eğitimin rolünü bilerek bu merkezi hayata geçirmeye karar verdik. Otizmin farkında olan ve bu farkındalıkla yol alan bir şehir olmak zorundayız. Bu merkez, Samsun'da otizm alanında güçlü bir koordinasyon mekanizması da oluşturacak. Otizm Koordinasyon Merkezi aracılığıyla otizm farkındalığını artırmayı, kapsayıcı ve erişilebilir bir şehir anlayışını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Projede çalışmalar hızla devam ediyor. En kısa zamanda bu merkezi hizmete açmayı planlıyoruz" dedi. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, Samsun, Otizm, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Otizm Koordinasyon Merkezi - Son Dakika

