Samsun\'da Toplu Taşıma Sürücülerine \'Kullanım Belgesi\' Zorunluluğu

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Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB) tarafından tüm toplu taşıma sürücülerine "Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgesi" alma zorunluluğu getirildi. Sürücüler bu belgeyi alamazlarsa toplu taşımada çalışamayacaklar.

SBB; Kent İçi Toplu Ulaşım Yönetmeliği, Ticari Taksi Yönetmeliği ve Servis Araçları Yönetmeliği kapsamında, kent içi toplu ulaşım aracı kullanan sürücülerin "Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgesi" alması ve araç kullanırken yanında bulundurmasını zorunlu hale getirdi. Bahsi geçen "Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgesi"nin toplu ulaşım sürücülerinin alabilmesi şartları arasında yer alan sürücülere eğitim verilmesi hususunun sağlanabilmesi amacıyla SBB, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği arasında; kent içi toplu ulaşım aracı kullanan sürücülere ücretsiz eğitim verilmesi amacıyla iş birliği protokolü kapsamında eğitimlere başlandı.

"Her isteyen toplu taşımada şoförlük yapamayacak"

Şoförlere verilen ilk eğitimin ardından İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine özel açıklamalarda bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Mustafa Mermutlu, "10 bin toplu taşıma sürücüsüyle birlikte yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren bir süreci başlatmış olduk. Bir şehrin güvenliği ve temizliğinde kente ilk girdiğimizde karşılaştığımız ilk şey ulaşım. Sabah uyandığımızda ilk faaliyet ulaşım, akşam eve dönerken de son faaliyet ulaşım. O anlamda burada ne kadar huzuru ve konforu sağlayabilirsek, şehrimizde yaşayan insanların da o kadar mutlu ve huzurlu olacağını düşünüyoruz. Bu sebeple şoför esnafımızın hem trafik güvenliği hem de halkla ilişkiler açısından bilinçlendirilmesini hedefliyoruz. Şoförler arasında vatandaşa kötü davranmayan, hizmeti olması gerektiği gibi sunan bir seviyeye getirmeye çalışıyoruz. İnşallah Samsun'daki toplu taşıma niteliğini arttırmaya hizmet eden bir çalışma olacak. 6 ay içerisinde tüm şoförlerimizi belgelendireceğiz. Toplu taşımada şoförlük yapabilecekleri belirleyeceğiz. Bunlar lisanslı sürücüler olacak. Her isteyen toplu taşımada şoförlük yapamayacak. Böylece toplu taşımadaki kaliteyi arttırma hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz" dedi.

"Belge alamayan toplu taşıma aracı kullanamayacak"

Belgenin önemine değinen Mermutlu, "Eğitimler sonrası Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgesi alamayacak şoförler, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. O yüzden bu eğitimler oldukça önemli. Eğitimler İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı'ndaki uzmanlar tarafından verilecek. Sınav şimdilik öngörmüyoruz. Katılım belgesi üzerinden sertifikalandıracağız. Eğitim almış olmak 'Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgesi' almak için yeterli değil. Eğitim, bu belgeyi almak için gereken sadece şartlardan birisi. Onun yanında adli sicil kaydı, psikoteknik gibi birçok farklı kritere şoförleri tabii tutacağız" diye konuştu.

Belgesi olmayan taksiciler 15 Ocak 2025'ten sonra trafiğe çıkamayacak

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından şoförlere gönderilen üst yazıda ise şöyle denildi:

"Taksi sürücülerinin 15 Ocak 2025 tarihinden itibaren 'Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgesi' olmadan taksi kullanılmasına izin verilmeyecektir. Taksi eğitim ve belgelendirme süreci sonrasında taksi dolmuş, dolmuş minibüs ve servis araç şoförlerine eğitim verilmesi ve akabinde 'Kent İçi Ulaşım Aracı Kullanım Belgesi' verilmesi sürecine başlanacaktır." - SAMSUN