Samsun\'da Yaya Geçitlerinin Uzaklığı Tehlike Oluşturuyor

Samsun'da kamu kurumlarının kümelendiği iki ayrı bölgede yaya geçitlerinin uzak noktada bulunması, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşları ölümle burun buruna getiriyor.

İlkadım ilçesi Liman Mahallesi ile Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde yaya geçitlerinin uzak noktada bulunması, vatandaşları canlarını tehlikeye atarak araçların arasından karşıya geçmeye zorluyor. Her iki noktada da vatandaşlar, tramvay, otobüs ve kamu kurumlarına ulaşabilmek için yoğun trafiğe sahip Atatürk Bulvarı'nı yayalara uygun olmayan noktalardan geçmek zorunda kalıyor.

Liman Mahallesi'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, Vergi Dairesi Başkanlığı, TMO Şube Müdürlüğü, Samsun Müzesi, Gençlik Parkı Tramvay İstasyonu, çok sayıda çalışanı olan bir çağrı merkezi ve bazı özel iş yerleri yer alıyor. İş yerlerinden çıkıp tramvayı kullanmak isteyen vatandaşlar, tramvay ile gelerek Samsun Müzesine gitmek isteyenler, otobüs durağında inerek karşıya geçmek isteyenler, kamu binalarında işleri olanlar sıklıkla buradaki tehlikeli geçişi kullanıyor. Hem Ordu hem de Sinop istikametine geçişin olduğu karayolunda vatandaşlar karşıdan karşıya geçmek için dakikalarca arabaların geçmesini bekliyor. Yaşlılar ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar, yolun karşısına geçerken büyük zorluk ve tehlike yaşıyor.

Denizevleri Mahallesi'nde tehlikeli geçişlerin yaşandığı bölgede ise Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Bilim Samsun, Göç İdaresi, Karayolları gibi kamu kurumları, sahil ile golf sahası bulunuyor. Buradaki kamu binalarında çalışanlar ve işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden karayolları ışıklarında bulunan tek yaya geçidine kadar yaklaşık 1 km'lik bölgede üst geçit, trafik lambası veya yaya geçidi olmaması nedeniyle karayolundan geçerek hayatlarını riske atıyorlar.

"70 yaşındaki annemle buradan nasıl geçeceğim"

Yaşlı ve bastonlu annesi ile karayolundan zorlukla karşıya geçen Selim Yetkin, "Otobüs durağında indik. Karşıya geçmek istiyoruz. Annem yaşlı. Buyurun geçin geçebiliyorsanız. Bırakın yaya geçidini karşıya geçmeye yer yok. Birisi refüjü kırmış, karşıya geçilsin diye. Ben 70 yaşında kadınla buradan nasıl geçeyim? Burada nasıl araç durduracağım, nasıl geçeceğim bilmiyorum. Her insan genç değil ki zıplayıp atlasın buradan. Yine de geçiliyor, araç vursa hastanelik olacağız" dedi.

"En yakın yaya geçidi çok uzakta, mecbur yoldan geçiyoruz"

Mecbur kaldığı için karayolundan geçmek zorunda olduğunu ifade eden Ayten Aydoğdu, "Tehlikeli olduğu için normalde burayı kullanmıyorum. Otobüse bineceğim için şimdi buradan geçtim. Buraya yaya geçidi yapılsa iyi olur. Çünkü çocuklarımız da buradan geçiyorlar. Geçmekte çok zorlanıyorum. En yakın yaya geçidi çok uzak. Eskiden burada buton vardı. Bastığımızda araçları durduruyordu. Ne yazık ki buradaki ışıkları da yaya geçidini de kaldırdılar" diye konuştu.

"Araçların arasından karşıya geçmeye çalışıyoruz"

Kamu binalarına geçmek için araçların arasından karşıya geçmek zorunda olduklarını belirten Celil Yüksel, "Yakında buradan başka yaya geçidi yok. İleride işimiz olduğunda mecburen araçların arasından karşıya geçmeye çalışıyoruz. Başka yaya geçidi yapmamışlar. Unutmuşlar herhalde. İlerideki kamu binalarında işimiz olduğunda yaya geçidine kadar dolanmak zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

"Araçların arasından geçecektim, çocuklarım aklıma geldi ve vazgeçtim"

Yaya geçidi uzak olduğu için tehlikeli bir geçiş yapmayı aklından geçirdiğini anlatan Lütfiye Alakuş ise "Burada başka yaya geçitleri de olmasını isterdim. SASKİ'nin önünden yaya geçidine kadar yürüdüm. Şimdi de otobüs durağına kadar yürüyeceğim. Orada bir yaya geçidi olsa çok güzel olur. Dışarıya çıkan bir çıkmayan bir pişman. Ben de karşıya araçların arasında geçecektim. Ama araba çarpar bana çocuklarım var yazık günah diye düşündüm" ifadelerini kullandı. - SAMSUN