Samsun'da Yaya Geçitlerinin Uzaklığı Tehlike Oluşturuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Samsun'da Yaya Geçitlerinin Uzaklığı Tehlike Oluşturuyor

Samsun\'da Yaya Geçitlerinin Uzaklığı Tehlike Oluşturuyor
30.07.2025 10:01  Güncelleme: 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un İlkadım ve Atakum ilçelerinde yaya geçitlerinin uzaklığı, vatandaşların karşıdan karşıya geçerken tehlikeli durumlarla karşılaşmasına neden oluyor. Özellikle yaşlılar ve sağlık problemi olanlar için bu bölgelerdeki geçişler büyük risk taşıyor.

Samsun'da kamu kurumlarının kümelendiği iki ayrı bölgede yaya geçitlerinin uzak noktada bulunması, yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşları ölümle burun buruna getiriyor.

İlkadım ilçesi Liman Mahallesi ile Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde yaya geçitlerinin uzak noktada bulunması, vatandaşları canlarını tehlikeye atarak araçların arasından karşıya geçmeye zorluyor. Her iki noktada da vatandaşlar, tramvay, otobüs ve kamu kurumlarına ulaşabilmek için yoğun trafiğe sahip Atatürk Bulvarı'nı yayalara uygun olmayan noktalardan geçmek zorunda kalıyor.

Liman Mahallesi'nde Samsun Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası, Vergi Dairesi Başkanlığı, TMO Şube Müdürlüğü, Samsun Müzesi, Gençlik Parkı Tramvay İstasyonu, çok sayıda çalışanı olan bir çağrı merkezi ve bazı özel iş yerleri yer alıyor. İş yerlerinden çıkıp tramvayı kullanmak isteyen vatandaşlar, tramvay ile gelerek Samsun Müzesine gitmek isteyenler, otobüs durağında inerek karşıya geçmek isteyenler, kamu binalarında işleri olanlar sıklıkla buradaki tehlikeli geçişi kullanıyor. Hem Ordu hem de Sinop istikametine geçişin olduğu karayolunda vatandaşlar karşıdan karşıya geçmek için dakikalarca arabaların geçmesini bekliyor. Yaşlılar ve sağlık sorunu yaşayan vatandaşlar, yolun karşısına geçerken büyük zorluk ve tehlike yaşıyor.

Denizevleri Mahallesi'nde tehlikeli geçişlerin yaşandığı bölgede ise Samsun Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürlüğü, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, Bilim Samsun, Göç İdaresi, Karayolları gibi kamu kurumları, sahil ile golf sahası bulunuyor. Buradaki kamu binalarında çalışanlar ve işlerini halletmek isteyen vatandaşlar, Güzel Sanatlar Fakültesi'nden karayolları ışıklarında bulunan tek yaya geçidine kadar yaklaşık 1 km'lik bölgede üst geçit, trafik lambası veya yaya geçidi olmaması nedeniyle karayolundan geçerek hayatlarını riske atıyorlar.

"70 yaşındaki annemle buradan nasıl geçeceğim"

Yaşlı ve bastonlu annesi ile karayolundan zorlukla karşıya geçen Selim Yetkin, "Otobüs durağında indik. Karşıya geçmek istiyoruz. Annem yaşlı. Buyurun geçin geçebiliyorsanız. Bırakın yaya geçidini karşıya geçmeye yer yok. Birisi refüjü kırmış, karşıya geçilsin diye. Ben 70 yaşında kadınla buradan nasıl geçeyim? Burada nasıl araç durduracağım, nasıl geçeceğim bilmiyorum. Her insan genç değil ki zıplayıp atlasın buradan. Yine de geçiliyor, araç vursa hastanelik olacağız" dedi.

"En yakın yaya geçidi çok uzakta, mecbur yoldan geçiyoruz"

Mecbur kaldığı için karayolundan geçmek zorunda olduğunu ifade eden Ayten Aydoğdu, "Tehlikeli olduğu için normalde burayı kullanmıyorum. Otobüse bineceğim için şimdi buradan geçtim. Buraya yaya geçidi yapılsa iyi olur. Çünkü çocuklarımız da buradan geçiyorlar. Geçmekte çok zorlanıyorum. En yakın yaya geçidi çok uzak. Eskiden burada buton vardı. Bastığımızda araçları durduruyordu. Ne yazık ki buradaki ışıkları da yaya geçidini de kaldırdılar" diye konuştu.

"Araçların arasından karşıya geçmeye çalışıyoruz"

Kamu binalarına geçmek için araçların arasından karşıya geçmek zorunda olduklarını belirten Celil Yüksel, "Yakında buradan başka yaya geçidi yok. İleride işimiz olduğunda mecburen araçların arasından karşıya geçmeye çalışıyoruz. Başka yaya geçidi yapmamışlar. Unutmuşlar herhalde. İlerideki kamu binalarında işimiz olduğunda yaya geçidine kadar dolanmak zorunda kalıyoruz" şeklinde konuştu.

"Araçların arasından geçecektim, çocuklarım aklıma geldi ve vazgeçtim"

Yaya geçidi uzak olduğu için tehlikeli bir geçiş yapmayı aklından geçirdiğini anlatan Lütfiye Alakuş ise "Burada başka yaya geçitleri de olmasını isterdim. SASKİ'nin önünden yaya geçidine kadar yürüdüm. Şimdi de otobüs durağına kadar yürüyeceğim. Orada bir yaya geçidi olsa çok güzel olur. Dışarıya çıkan bir çıkmayan bir pişman. Ben de karşıya araçların arasında geçecektim. Ama araba çarpar bana çocuklarım var yazık günah diye düşündüm" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, samsun, Sağlık, Ulaşım, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Samsun'da Yaya Geçitlerinin Uzaklığı Tehlike Oluşturuyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum Yaptığı rezillik ayyuka çıkınca tuvalete saklandı: Seninle görüşeceğim oğlum
Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu Sıfır mobilya aldığını düşünen evli çift, koltuğun kumaşını yırtınca şoke oldu
Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor Yerli otomobillerde ÖTV indirimi ile fiyatlar düşüyor
Çatalca’da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı Çatalca'da kum ocağında göçük: 2 işçi balçık içinde kaldı
Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti Dev markalara üretim yapan Boy-Bo Grubu konkordato ilan etti
Giden gidene Beşiktaş’ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi Giden gidene! Beşiktaş'ta bir ayrılık daha, genç futbolcunun sözleşmesi feshedildi
CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı CHP lideri Özgür Özel, Terörsüz Türkiye Komisyonu için şartını açıkladı
Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa’da devam ediyor Bakan Yumaklı: 4 ilde yangınlar kontrol altında, sadece Bursa'da devam ediyor
Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor Orman yangınları sürerken sendika greve hazırlanıyor
Bruce Lee’nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı!
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri 10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri

09:08
8.8’lik deprem sonrası Japonya’da balinalar karaya vurdu
8.8'lik deprem sonrası Japonya'da balinalar karaya vurdu
07:56
8.8’lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı İşte o anlar
8.8'lik depremin ardından ilk tsunami dalgaları iki ülkeye ulaştı! İşte o anlar
14:37
İzmit’te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
İzmit'te Bizans Dönemi Su Kanalı Bulundu
14:32
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
Mezarlıkta kavga: Cenazeyi öylece bırakıp birbirlerine girdiler
14:30
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda’nın son görüntüleri
Dini nikahlı eşinin katlettiği İlayda'nın son görüntüleri
14:29
Yıllardır çözülemeyen sır Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
Yıllardır çözülemeyen sır! Bu kahvehaneye gelen mışıl mışıl uyuyor
14:28
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
Direksiyon başında fantezi yapan hakim, kadın komedyeni hayattan kopardı
14:15
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
Zincir markette yürekleri sızlatan görüntü
14:13
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
Güzellik Kraliçesi, çocuğunun gözü önünde kartel üyeleri tarafından öldürüldü
14:00
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
AVM tuvaletinde gizlice kadınların görüntülerini kaydetti
13:43
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
Beşiktaş Belediyesi işçileri maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı
13:37
10 orman işçisinin şehit olduğu alan Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
10 orman işçisinin şehit olduğu alan! Araçlar küle dönmüş, yerde sürükleme izleri
13:32
Bruce Lee’nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı
Bruce Lee'nin gerçek ölüm nedeni 50 yıl sonra ortaya çıktı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2025 10:06:14. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'da Yaya Geçitlerinin Uzaklığı Tehlike Oluşturuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.