Samsun\'da Zambak Sıbyan Okulu öğrencileri karne hediyelerini Gazzeli çocuklara gönderdi

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Samsun'un Canik Belediyesi Zambak Sıbyan Okulu öğrencileri, karne hediyelerini Gazzeli çocuklara gönderdi.

Canik Belediyesi Zambak Sıbyan Okulu öğrencileri, mezuniyet günü kendilerine hatıra hediyesi almak için sınıfça biriktirdikleri parayı Gazzeli çocuklara yolladı. Filistin'de ve Gazze'de işlenen insanlık suçuna 'dur' diyen Canikli minikler, duygu dolu davranışlarıyla takdirleri topladılar.

Canikli öğrenciler, kendilerine hediye almak için biriktirdikleri paraları Gazzeli çocuklara göndererek, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği soykırıma ve Gazze'de yaşanan gıda problemine dikkat çekti. İsrail'in tüm dünyanın gözü önünde Gazze'de ve Filistin'de insanlık suçu işlemeye devam ettiğini vurgulayan Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Belediyesi Zambak Sıbyan Okulu öğrencilerini sergiledikleri örnek davranıştan dolayı tebrik etti. - SAMSUN