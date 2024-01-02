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Samsun İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ni 3 Günde 36 Bin 656 Yolcu Kullandı - Son Dakika
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Samsun İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ni 3 Günde 36 Bin 656 Yolcu Kullandı

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi, hafta sonu ve yılbaşı tatilinde 3 günde 36 bin 656 yolcu tarafından kullanıldı. Merkez, ilçelerden kent merkezine tek araçla ulaşım imkanı sağlayarak indi bindi sorununa çözüm oldu.

Samsun İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi\'ni 3 Günde 36 Bin 656 Yolcu Kullandı
02.01.2024 - 17:01,
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Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve ilçelerden kent merkezine tek araçla ulaşım dönemini başlatan İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ni hafta sonu ve yılbaşı tatilinde 3 günde 36 bin 656 yolcu kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve 29 Aralık 2023'te hizmete giren 'İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi' ilçelerde yaşayan yolcu ve minibüsçülerin yıllardır çözüm beklediği indi bindi sorununa çözüm oldu. Vatandaşların tek bir araçla ilçeden şehir merkezine, şehir merkezinden de ilçelere ulaşmasını sağlayan merkez hafta sonu ve yılbaşı tatilinin birleşmesiyle oluşan 3 günlük tatilde en hareketli noktalardan biri oldu. 3 günlük tatili şehir merkezinde değerlendirmek isteyen ya da her kent merkezinden ilçelere gitmek isteyen vatandaşlar tek araçla ulaşım imkanı sağlayan İlçe Transfer Merkezi'nde yoğunluğu artırdı. Cumartesi-Pazar ve Pazartesi İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ni 36 bin 656 yolcu kullandı.

"Ulaşım sorununu ortadan kaldırdık"

İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'nin kent merkezine ilçelerden gelen vatandaşların yoğun olarak kullandığı ve çok memnuniyet duyduğu bir yatırım olduğunu ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "İlçelerden gelen vatandaşlarımız şehir merkezine ulaşımla ilgili ciddi sorun yaşıyorlardı. Biz bu proje ile vatandaşlarımızın yaşadığı sorunu ortadan kaldırdık. İnsanlarımız artık hangi ilçeye gitmek isterse rahatça bu merkezden tek araçla gidebiliyorlar. Merkezi kullanan vatandaşlarımız oldukça memnunlar. Bunu da bizlerle paylaşıyorlar. Vatandaşlarımızın mutlu ve huzurlu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde geleceğe umutla bakarak yaşadıkları bir Samsun'u inşa ediyoruz" dedi.

Transfer Merkezinde 13 indirme peronu, 3 adet havaalanı servis peronu, 3 adet bilet gişesi, 72 araçlık açık otopark ve 12 araçlık taksi durağı yer alıyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi'ni 3 Günde 36 Bin 656 Yolcu Kullandı - Son Dakika
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