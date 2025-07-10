Samsun Terme\'de Doğalgaz Ağı Genişletiliyor

Samsun'un Terme'de ilçesinde doğalgaz ağı genişletiliyor. Belediye Başkanı Şenol Kul, "Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak her çalışmanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

Terme'de çevre dostu, ekonomik ve modern enerji kaynağı doğalgazın daha fazla haneye ulaşması için yürütülen çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda, Yenidoğan Mahallesi'nden Ahmetbey Mahallesi'ne doğru ilerleyen doğalgaz şebekesi döşeme çalışmaları, Ahmetbey Mahallesi'nin bazı bölgelerini de kapsama aldı.

Tüm kurumlar ile iş birliği içinde, ilçenin doğalgaz ağını genişletmek için kararlılıkla çalıştıklarını ifade eden Belediye Başkanı Şenol Kul, "İlçemizin dört bir yanına doğalgazı ulaştırmakta kararlıyız. Hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artıracak her çalışmanın takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yenidoğan'dan Ahmetbey'e doğru süren bu süreç, Terme'nin daha temiz ve yaşanabilir bir şehir olması yolunda önemli bir adımdır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN